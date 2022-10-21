В мировом прокате (но не в России) — «Черный Адам», долгожданный боевик по мотивам комиксов DC и дебют Дуэйна Джонсона в супергероике. При всех своих недостатках фильму удается то, что еще недавно казалось невозможным : он лучше многих новинок Marvel. Однако на каждый плюс у «Черного Адама» находится и минус. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, как киновселенная DC вновь наступает на одни и те же грабли.
Все трейлеры и другие промо-материалы продавали нам «Черного Адама» как историю об антигерое — человеке, обладающем силой богов, который при этом не озабочен вопросами долга и чести. Ожидалось, что протагонист в исполнении Дуэйна Джонсона со своей маскулинностью и жестокостью принесет во вселенную DC так называемую «серую мораль». Это концепция, при которой нет однозначно хороших или плохих героев, а есть персонажи со своими целями и мотивами. Присутствует ли все это в фильме на самом деле? Отчасти. Черный Адам действительно убивает своих врагов, делает это много и изобретательно, но под влиянием других персонажей серая мораль быстро улетучивается, и сложный герой становится «хорошим», чтобы красиво побить всех «плохих».
Но это — общее впечатление от увиденного. Если всматриваться в детали, то становится ясно, что при создании «Черного Адама» в Warner Bros. не только повторили свои же ошибки, но и умудрились сделать фильм, который конкурентоспособен по сравнению с новыми лентами Marvel. А ведь еще пару лет назад это казалось невозможным. Что же изменилось?
Черный Адам позиционируется как антипод другого сверхчеловека — Шазама. По силам он неотличим от Супермена, разнится лишь их природа — если Кларк Кент был рожден совершенным, то Тет-Адам (мирское имя Черного Адама) получил свои способности от древних магов. Предполагалось, что он спасет родную страну Кандак от гнета жестокого царя, но все пошло не совсем по плану, и на 5 тысяч лет Адам исчез с горизонта. А вернулся уже в 21 веке, когда мир стал совсем другим и супергероев развелось, как тараканов в петербургской коммуналке.
На этом моменте у фильма и начинаются проблемы. Герой, который уснул в древнем мире, а очнулся в век летающих мотоциклов, слишком невозмутим. В картине нет даже минутной сцены адаптации Тет-Адама к новым реалиям, хотя ее можно было бы подсмотреть у «Первого мстителя» 2011 года, где Стив Роджерс тяжело привыкал к современности, и это было хоть как-то показано.
Но нет, ничего не трогает Спасителя Кандака — ни автомобили, ни цветные картинки на стенах, ни наличие других сверхлюдей. Лишь зеркало вызывает у Тет-Адама кратковременное изумление, но на этом все. Тактично опустим момент, что человек из прошлого слишком легко впускает в свой лексикон неологизмы и употребляет слова «круто», «мотоциклист» и т.д. Откуда он их узнал? В фильме нет ни одной сцены, где Черный Адам читал бы словарь англо-кандакского языка.
По всему чувствуется, что и сам Дуэйн Джонсон, и режиссер Жауме Кольет-Серра хотели сделать упор не на драматургию, а на экшн. Когда он наконец начинается, «Черный Адам» скорее радует, но с оговорками. Несмотря на жестокость и прямолинейность кровопролития, фильму недостает красоты CGI и адекватного монтажа. Во время драк планы меняются слишком быстро, а недостатки графики решили замаскировать обилием ярких молний, взрывов и прочих эффектов. Спасибо хотя бы за то, что все действие происходит днем, так что слишком напрягать взгляд не приходится.
Не приходится и скучать — «Черный Адам» по большей части состоит из боев и красивых планов Джонсона, но, увы, между всем этим есть сюжетные дрязги. За них отвечает местный макгаффин — демоническая корона Саббака — и Общество Справедливости (не путать с Лигой Справедливости). Это, как легко догадаться, союз супергероев, которые за все хорошее и против всего плохого.
Чтобы утихомирить Черного Адама, в Кандак прибывают четверо — Ястреб (Элдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Атом (Ной Сентинео) и девушка Циклон (Куинтесса Суинделл). Чтобы было проще ориентироваться, расскажу, кто кем является: Ястреб — это Бетмен, только вместо летучей мыши взрослый мужик косплеит (внезапно) ястреба, Доктор Фейт — это копия Доктора Стрэнджа, Атом — это Человек-муравей, а Циклон — это Шторм из «Людей Икс».
Видели ли мы этих героев раньше? Нет, и в этом проблема. «Черный Адам» повторяет ошибку «Лиги справедливости» Джосса Уидона, швыряя в зрителя целую охапку новых персонажей. Но у них нет времени раскрыться и проявить себя — фильм все-таки про Черного Адама. Поэтому все, что касается Общества Справедливости, на деле не работает — нам абсолютно плевать на дружбу Ястреба и Доктора Фейта, флирт Атома с Циклон и даже на финальное самопожертвование одного из них. Все потому, что мы впервые видим эти лица, а фильм не дает никаких причин им сопереживать.
В чем заключается дружба Ястреба и Фейта? В том, что они обмениваются мудрыми цитатами? Мы должны умилиться романтичности Атома только потому, что он отпустил несколько неловких шуток? Нет уж, давайте лучше герой Дуэйна Джонсона еще кого-нибудь побьет.
Единственная рабочая сюжетная линия — это столкновение мировоззрений Ястреба и Тет-Адама. «Герои не убивают», — твердит высокоморальный герой. «А я убиваю», — просто отвечает защитник Кандака. Это интересный конфликт, который можно было бы развить, если убрать из сюжета ненужных персонажей, многие из которых отвечают только за разрядку обстановки и шутки.
Кстати, о шутках. Они в фильме есть — и очень зря! Жестокий антигерой, который по совету мальчика пытается придумать себе крутую «супергеройскую фразу» — это скорее кринж. Сюда же можно записать нарочито комичного электрика и совершенно бесполезного в бою Атома. Все это лишь крадет хронометраж и смазывает тон картины — с каждой новой шуткой «Черный Адам» теряет лицо и под конец становится неясно, чем же хочет быть этот фильм. Ему очень пошел бы мрачняк и пафос в духе DC времен Снайдера, но боссы Warner Bros. будто боятся не собрать кассу, а потому всеми доступными способами маскируют «Черного Адама» под семейный фильм. Да, у нас проблемный антигерой, да, он пачками убивает людей, но зато и шуткануть иногда может.
Понятно, что за плечами у DC травмирующий опыт с провалом «Бетмена против Супермена» и бурей вокруг «Лиги справедливости», но неужели успех «Джокера» или «Бетмена» Мэтта Ривза ничему никого не научил?
Прочитав все это, у вас может возникнуть вопрос: «Если "Черный Адам" настолько корявый, как же он может быть лучше блокбастеров Marvel?». Очень просто — дело не только в том, что DC худо-бедно научились переносить свои сюжеты на большой экран, а еще и в том, что в Marvel утратили былую прыть. Даже самые преданные фанаты признают, что в четвертой фазе MCU (Marvel Cinematic Universe) слишком много контента, новых персонажей, а главное — решительно непонятно, как все это выстроится в единую историю, которая приведет к столкновению с Кангом Завоевателем? А еще многие фильмы откровенно вторичны — например, о проблемах четвертого «Тора» можно написать диссертацию. «Черный Адам» же оставляет куда более приятное послевкусие.
Это не фильм-событие, но вполне достойный дебют нового супергероя. Дуэйн Джонсон невероятно хорош и фактурен в образе Черного Адама, а потому будет приятно увидеть его в других картинах вселенной DC, например, в компании Генри Кавилла. И более осознанного сценария.
13+ (PG-13)
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