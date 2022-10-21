Все трейлеры и другие промо-материалы продавали нам «Черного Адама» как историю об антигерое — человеке, обладающем силой богов, который при этом не озабочен вопросами долга и чести. Ожидалось, что протагонист в исполнении Дуэйна Джонсона со своей маскулинностью и жестокостью принесет во вселенную DC так называемую «серую мораль». Это концепция, при которой нет однозначно хороших или плохих героев, а есть персонажи со своими целями и мотивами. Присутствует ли все это в фильме на самом деле? Отчасти. Черный Адам действительно убивает своих врагов, делает это много и изобретательно, но под влиянием других персонажей серая мораль быстро улетучивается, и сложный герой становится «хорошим», чтобы красиво побить всех «плохих».

Но это — общее впечатление от увиденного. Если всматриваться в детали, то становится ясно, что при создании «Черного Адама» в Warner Bros. не только повторили свои же ошибки, но и умудрились сделать фильм, который конкурентоспособен по сравнению с новыми лентами Marvel. А ведь еще пару лет назад это казалось невозможным. Что же изменилось?

Черный Адам позиционируется как антипод другого сверхчеловека — Шазама. По силам он неотличим от Супермена, разнится лишь их природа — если Кларк Кент был рожден совершенным, то Тет-Адам (мирское имя Черного Адама) получил свои способности от древних магов. Предполагалось, что он спасет родную страну Кандак от гнета жестокого царя, но все пошло не совсем по плану, и на 5 тысяч лет Адам исчез с горизонта. А вернулся уже в 21 веке, когда мир стал совсем другим и супергероев развелось, как тараканов в петербургской коммуналке.

На этом моменте у фильма и начинаются проблемы. Герой, который уснул в древнем мире, а очнулся в век летающих мотоциклов, слишком невозмутим. В картине нет даже минутной сцены адаптации Тет-Адама к новым реалиям, хотя ее можно было бы подсмотреть у «Первого мстителя» 2011 года, где Стив Роджерс тяжело привыкал к современности, и это было хоть как-то показано.