Кевин Спейси выиграл суд по делу о домогательствах к несовершеннолетнему

Дело против Кевина Спейси было заведено после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах, а тремя годами после, в 2020-ом, подготовил соответствующий иск. По его словам, Спейси приставал к нему в 1986 году на вечеринке в своем доме — забрался на него сверху на кровати и прижимал свой пах к бедру Рэппа, пока тот не смог высвободиться. В то время Рэппу было 14 лет. Спейси опроверг это обвинение в суде и сказал, что он никогда не был наедине с Рэппом.

Защита Спейси оспорила воспоминания Рэппа о встрече 1986 года, спросив, почему он описал ее как произошедшую в спальне, тогда как Спейси в то время жил в студии. Также адвокаты утверждали, что воспоминания Рэппа напоминают сцену из пьесы, в которой актер играл в то время — в ней пожилой актер поднимает его и кладет на кровать.

Как пишет Reuters, вердикт последовал за трехнедельным судебным разбирательством в федеральном суде Манхэттена и был вынесен примерно через два часа после того, как присяжные начали совещаться.

Выступая в суде, адвоката актера Дженнифер Келлер утверждала, что обвинения Рэппа являются выдумкой. Она также выдвинула несколько теорий о том, почему актер мог солгать — по ее мнению, в том числе из-за желания привлечь к себе внимание или ревности к актерскому успеху Спейси. «Мистер Рапп привлекает к себе больше внимания на этом процессе, чем за всю свою актерскую жизнь», — заявляла она.

После вынесения вердикта Келлер отметила, что Спейси благодарен присяжным, которые «раскусили эти ложные обвинения» против него. Дальше он продолжит доказывать, что «невиновен ни в чем, в чем его обвиняют».

Напомним, из-за судебного разбирательства Кевин Спейси был исключен из актерского состава сериала «Карточный домик», также актера отстранили от роли Пола Гетти в фильме «Все деньги мира». Несмотря на то, что Спейси оправдали по иску Рэппа, в настоящий момент продолжает расследоваться еще одно дело — о сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир.