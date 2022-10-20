18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Том Хэнкс исполнил главную роль в новой экранизации романа «Вторая жизнь Уве»

Поделиться:

Главный герой фильма «Человек по имени Отто» — сварливый вдовец, жизнь которого в корне меняют новые соседи.

«Человек по имени Отто» рассказывает историю Отто Андерсона (Том Хэнкс) — сварливого вдовца, который очень упрям в своих поступках. Когда веселая молодая семья переезжает в соседний дом, он обретает, казалось бы, маловероятную для себя дружбу, которая переворачивает мир Отто с ног на голову.

Сценарий к фильму основан на романе шведского писателя Фредерика Бэкмана «Человек по имени Уве» — адаптацией книги занимался номинант на «Оскар» Дэвид Мэги, ранее работавший над фильмом «Жизнь Пи» 2012 года. В 2015-ом вышла первая киноадаптация романа от режиссера Ханнеса Хольма с Рольфом Лассгордом в главной роли.

Главные роли фильме «Человек по имени Отто» режиссера Марка Фостера («Волшебная страна», «Кристофер Робин») исполнили Том Хэнкс, Рэйчел Келлер, Мануэль Рульфо, Камерон Бриттон и другие. Сам Хэнкс также выступил в качестве продюсера картины. 

Премьера фильма «Человек по имени Отто» запланирована на 25 декабря 2022 года. 

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: