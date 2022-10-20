Том Хэнкс исполнил главную роль в новой экранизации романа «Вторая жизнь Уве»

«Человек по имени Отто» рассказывает историю Отто Андерсона (Том Хэнкс) — сварливого вдовца, который очень упрям в своих поступках. Когда веселая молодая семья переезжает в соседний дом, он обретает, казалось бы, маловероятную для себя дружбу, которая переворачивает мир Отто с ног на голову.

Сценарий к фильму основан на романе шведского писателя Фредерика Бэкмана «Человек по имени Уве» — адаптацией книги занимался номинант на «Оскар» Дэвид Мэги, ранее работавший над фильмом «Жизнь Пи» 2012 года. В 2015-ом вышла первая киноадаптация романа от режиссера Ханнеса Хольма с Рольфом Лассгордом в главной роли.

Главные роли фильме «Человек по имени Отто» режиссера Марка Фостера («Волшебная страна», «Кристофер Робин») исполнили Том Хэнкс, Рэйчел Келлер, Мануэль Рульфо, Камерон Бриттон и другие. Сам Хэнкс также выступил в качестве продюсера картины.

Премьера фильма «Человек по имени Отто» запланирована на 25 декабря 2022 года.

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