Сюжетная линия пятого сезона сериала «Корона» охватывает период с 1991 по 1997 годы. Правление консервативного правительства Джона Мейджора, разводы трех детей королевы и герцога Эдинбургского. Публикация книги английского журналиста Эндрю Мортона «Диана: ее правдивая история» (май 1992 года). Пожар в Виндзорском замке и речь Елизаветы II об «ужасном годе» на торжественном мероприятии в честь Рубинового юбилея ее царствования по случаю 40-летнего пребывания на престоле (ноябрь 1992 года).

Публикация таблоидами расшифровки интимного телефонного разговора Чарльза и Камиллы (январь 1993 года). Телевизионные интервью Чарльза (июнь 1994 года) и Дианы (ноябрь 1995 года). Визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию (октябрь 1994 года). Победа лейбористов во главе с Тони Блэром на парламентских выборах в мае 1997 года и церемония передачи Гонконга от Великобритании Китаю (лето 1997 года).

В образе королевы Великобритании в пятом сезоне предстанет Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в франшизе о Гарри Поттере. Роль принцессы Дианы исполнит Элизабет Дебики, принца Чарльза — Доминик Уэст.

Премьера пятого сезона сериала «Корона» запланирована на 9 ноября 2022 года.

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