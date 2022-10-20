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Кино и сериалы

На «Ленфильме» пройдет специальный показ фильма Динары Асановой «Пацаны»

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Это картина о непонимании, бесправии и одиночестве подростка, против которого весь мир взрослых, с Валерием Приемыховым и Андреем Зыковым в главных ролях.

Кадр из фильма "Пацаны"
Кадр из фильма "Пацаны"
Кадр из фильма "Пацаны"
Кадр из фильма "Пацаны"
Кадр из фильма "Пацаны"
Кадр из фильма "Пацаны"

По сюжету фильма, Валерий Приемыхов, исполняющий роль начальника летнего спортивно-трудового лагеря, берет под опеку «трудных» подростков. Они живут в палатках, работают в поле, а по вечерам собираются на танцах. Как отмечают на «Ленфильме», «Пацаны» — это «честное и бескомпромиссное высказывание о жизни неблагополучных ребят, которые страдают от одиночества и непонимания со стороны взрослых».

Показ фильма «Пацаны», который считается одной из самых узнаваемых и любимых зрителями в творчестве Асановой, станет частью выставки «Динара Асанова — Незнакомка», в рамках которой покажут реконструкции костюмов главных героев и уникальные артефакты из фильмов режиссера. Перед показом картину представят кураторы выставки, после него состоится обсуждение с Александром Харашкевичем и Светланой Трусовой.

Специальный показ «Пацанов» Динары Асановой пройдет в кинотеатре «Ленфильма» 24 октября, начало в 19:20. Выставка откроется 12 ноября в культурно-выставочном центре киностудии на Каменноостровском проспекте, 10.

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