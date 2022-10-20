На «Ленфильме» пройдет специальный показ фильма Динары Асановой «Пацаны»

По сюжету фильма, Валерий Приемыхов, исполняющий роль начальника летнего спортивно-трудового лагеря, берет под опеку «трудных» подростков. Они живут в палатках, работают в поле, а по вечерам собираются на танцах. Как отмечают на «Ленфильме», «Пацаны» — это «честное и бескомпромиссное высказывание о жизни неблагополучных ребят, которые страдают от одиночества и непонимания со стороны взрослых».

Показ фильма «Пацаны», который считается одной из самых узнаваемых и любимых зрителями в творчестве Асановой, станет частью выставки «Динара Асанова — Незнакомка», в рамках которой покажут реконструкции костюмов главных героев и уникальные артефакты из фильмов режиссера. Перед показом картину представят кураторы выставки, после него состоится обсуждение с Александром Харашкевичем и Светланой Трусовой.

Специальный показ «Пацанов» Динары Асановой пройдет в кинотеатре «Ленфильма» 24 октября, начало в 19:20. Выставка откроется 12 ноября в культурно-выставочном центре киностудии на Каменноостровском проспекте, 10.

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