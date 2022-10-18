Фильм ученика Сокурова Александра Золотухина «Брат во всем» вошел в лонг-лист премии «Золотой орел»

Всего в длинный список вошла 51 картина, претендующая на звание лучшего игрового фильма 2022 года, в том числе «Петрополис» — первый за 20 лет проект худрука Александринского театра Валерия Фокина в качестве кинорежиссера.
Александр Золотухин
Всего в лонг-лист включена 51 картина, претендующая на звание «Лучшего игрового фильма», среди них «Брат во всем» Александра Золотухина, «Дышите свободно» Сергея Бодрова-старшего, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Кэт» Бориса Акопова, «Непослушник» и «Дикая» Владимира Котта, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Мистер нокаут» Артема Михалкова, «Петрополис» Валерия Фокина и другие.
Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» пройдет 27 января 2023 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Нововведением этого года станет добавление номинации «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала». По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии. Всего по итогам сезона планируется вручить 40 статуэток.
Фильм «Брат во всем» Александра Золотухина — это современная история о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных летчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты — покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелегким выбором, от которого зависит их собственная судьба.
Комментарии (0)