Warner Bros. начала разработку продолжения «Человека из стали» с Генри Кавиллом в роли Супермена

По данным The Hollywood Reporter, внимание Warner Bros. в настоящее время «приковано к Супермену»: «У Warners есть сильное желание повторить итерацию героя Кавилла». Проект, продюсером которого назначен Чарльз Ровен, работавший над бэтменовской трилогией Кристофера Нолана и «Лигой справедливости», станет продолжением «Человека из стали» 2013 года. Студия, в свою очередь, ведет поиски сценаристов — в числе претендентов Кристофер Маккуорри, уже сотрудничавший с Кавиллом над фильмом «Миссия невыполнима: Последствия» 2018 года.

Ранее стало известно, что Генри Кавилл вернется к роли Супермена в новом фильме «Черный Адам» с Дуйэном Джонсоном. Его появление «не входило в первоначальные планы» по разработке ленты — решение было принято студией во время пересъемок. «Как бы то ни было, Джонсон определенно находится в центре возвращения Кавилла», — отмечает издания.

Также над «собственным новым проектом в DC (или двумя)» работает Джеймс Ганн — режиссер «Стражей галактики» от Marvel и «Отряда самоубийц» Warners. Вместе с продюсером Питером Сафраном он ведет переговоры о создании детективного фильма.

Фильм «Человек из стали» от режиссера Зака Снайдера вышел в 2013 году. Лента рассказывает о становлении Супермена — альтер-эго и истинной сущности Кларка Кента, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы: много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон.