Какие стили и темы выбирают молодые режиссеры-документалисты прямо сейчас? Расскажут в Центре имени Курехина

Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, документальный фильм «Хроники ртути» — это картина о необъяснимом свойстве человека наполнять энергией и жизнью даже самые пугающие и заброшенные места. Это портрет покинутого города Новая Идрия и последних лет жизни тех, кто провел молодость, веруя в альтернативную версию «Американской мечты».

Вместе с киноведом и программным директором Международного кинофестиваля «Дни этнографического кино» Натальей Казуровой и режиссером фильма Сашей Кулак в центре проведут дискуссию о тенденциях современного неигрового кино и о том, какие стили и темы выбирают сейчас молодые режиссеры-документалисты. Также в ходе встречи будут показаны отрывки из фильма.

Дискуссия по темам документального фильма «Хроники ртути» пройдет 20 октября в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73. Начало в 19:00, подробности можно найти здесь.

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