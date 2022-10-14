Мартин Скорсезе адаптирует «Банды Нью-Йорка» под формат сериала

Обладатель премии «Оскар» Мартин Скорсезе, снявший полнометражную адаптацию книги Герберта Эсбери «Банды Нью-Йорка» 1927 года, назначен исполнительным продюсером потенциального сериала и режиссером первых двух эпизодов. Как пишет Deadline, подробности проекта, шоураннером которого выступит Бретт Леонард, «отрывочны»: известно, что это будет «новый взгляд на историю с новыми персонажами», которые не были показаны в фильме.

Действие ленты «Банды Нью-Йорка» (2002) происходят в 1863 году в Нью-Йорке, где действует только один закон — закон силы. В одной из жестоких стычек от рук вожака коренных американцев Мясника Билла (Дэниел Дэй-Льюис) погибает предводитель банды ирландцев Вэллон (Лиам Нисон). Его сын Амстердам (Леонардо Ди Каприо) надолго попадает в исправительную школу, затаив ненависть на Мясника, ставшего хозяином окрестных кварталов. Спустя годы не узнанный никем Амстердам возвратится на родные улицы с единственной целью — отомстить убийце отца.

Ранее Скорсезе также был прикреплен к другой сериальной адаптации фильма, о разработке которого Miramax и GK Films объявили в 2013 году. Проект должен был рассказать об организованных бандах не только Нью-Йорка, но и других городов — Чикаго и Нового Орлеана. «Это время и эпоха американской истории и наследия богаты персонажами и историями, которые мы не смогли полностью исследовать в двухчасовом фильме. Телесериал дает нам время и творческую свободу, чтобы воплотить в жизнь этот красочный мир и все те последствия, которые он имел и продолжает иметь для нашего общества», — отмечал режиссер.