Как рассказали «Собака.ru» организаторы, программа «Артхаус: Эпизод 1» посвящена ситуациям разрушенных коммуникаций между людьми, отсутствию взаимопонимания в современном обществе и поиску возможностей для диалога. В рамках проекта в Angleterre Cinema Lounge покажут хиты текущего фестивального сезона — ленты «Вихрь» Гаспара Ноэ, «Нитрам» Джастина Курзеля, «Дела человеческие» Ивана Атталя с Шарлоттой Генсбур, «Под облаками» Жюли Лекустр и Эммануэля Марре, «Кома» Бертрана Бонелло и «Невероятно, но факт» режиссера Квентина Дюпьё.

Вне программы проекта 21 октября в кинотеатре «Аврора» состоится специальный показ фильма Гаспара Ноэ «Вихрь». Картину представит Виктор Мазин — философ, психоаналитик, преподаватель факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Обсуждение фильма пройдет 26 октября — в кинозале факультета. Посещение дискуссии свободное, необходимо предварительно пройти регистрацию — она будет открыта на сайте факультета чуть позже. В российский прокат фильм выйдет 20 октября.