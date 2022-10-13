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Князь Тьмы Колокольников внезапно объявляется в Чертаново в трейлере сериала «Конец света»

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В новом проекте комика-режиссера Александра Незлобина грандиозные планы Мефистофеля придется реализовывать его сыну — 30-летнему кассиру супермаркета, который имеет массу вопросов к отцу.

По сюжету, в районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы (Юрий Колокольников). У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына (Семен Трескунов) — тридцатилетнего кассира супермаркета, который имеет массу вопросов к внезапно объявившемуся отцу. На земле Князю Тьмы придется строить отношения с родственниками, чтобы осуществить свой грандиозный план.

Главные роли в проекте исполнили Юрий Колокольников и Семен Трескунов. Также в сериале появятся Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова, Светлана Листова, Владимир Маркони, Екатерина Ильина, Николай Шрайбер, Сергей Селин и другие.

Шоураннером сериала выступит Дмитрий Нелидов, режиссером и продюсером — комик Александр Незлобин, ранее работавший над проектом «Я не шучу».

Сериал «Конец света» выйдет на «Кинопоиске» 27 октября 2022 года.

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