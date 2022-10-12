Вышел тизер мюзикла «В духе Рождества» с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом

«Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями», обычно называемая «Рождественская песнь» — повесть-сказка британского писателя Чарльза Диккенса, впервые опубликованная в 1843 году. Сюжет повествует о престарелом скряге Эбенизере Скрудже, которого не интересует ничего, кроме собственного финансового состояния. В канун Рождества к нему являются три духа, встреча с которыми заставляет Скруджа изменить свое отношение к себе и окружающим.

О том, что Apple экранизирует «Рождественскую песнь в прозе» — повесть британского писателя Чарльза Диккенса, стало известно в 2019 году. Сценаристами и постановщиками грядущей премьеры стали Шон Андерс и Джон Моррис, ранее работавшие над комедийной серией «Здравствуй, папа, Новый год!».

«Представьте себе трогательную историю в стиле Чарльза Диккенса о скряге, к которому в канун Рождества заявляются четыре духа, только смешнее. С Уиллом Ферреллом, Райаном Рейнольдсом и Октавией Спенсер в главных ролях. И с большим количеством музыкальных номеров. Но не слишком много ли мы просим? Может, просто посмотреть трейлер?» — говорится в описании ленты.

Фильм «В духе Рождества» выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 18 ноября 2022 года.

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