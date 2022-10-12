Вышел тизер четвертого сезона сериала «Трудные подростки»

По сюжету сериала, капитан футбольного клуба «Старт» Антон Ковалев получает 2 года тюремного заключения за то, что в пьяном виде избивает посетителя кафе. Выйдя на свободу, он пробует устроиться на работу тренером детской футбольной академии, но президент футбольного клуба отказывает ему по причине утраты общественного доверия. С целью реабилитации Ковалев вынужден согласиться на работу со старшеклассниками группы «Б» в центре помощи трудным подросткам, чтобы помочь им одержать победу на Олимпиаде.

В четвертом сезоне главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими, продолжая регулярно попадать в неприятности и втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета — и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.

Главные роли в сериале исполнили Никита Волков, Александр Лыков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Владимир Гарцунов, Святослав Рогожан, Алёна Швиденкова, Мила Ершова, Глеб Калюжный, Вильма Кутавичюте и Григорий Калинин. Режиссером четвертого сезона выступает Александр Цой, ранее также работавший над сериалом «Смычок».

Премьера четвертого сезона сериала «Трудные подростки» запланирована на ноябрь 2022 года.

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