Водь — один из древнейших народов, сохранившихся на территории современной России: он существовал уже в VII-VIII веках. В 100 километрах от Петербурга, в деревнях Краколье и Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области, все еще проживает около 30 его представителей. Из них на водском языке говорят не более 10 человек, хотя в стремлении его сохранить в России и Эстонии организуется преподавание в вузах и на курсах.

Колоритный народный язык води не имел письменности. Водские сказки на протяжении тысячи лет передавались рунопевцами из уст в уста, обрастая новыми деталями и оставаясь практически неизвестным для широкого круга. Благодаря стараниям эстонских исследователей разработана грамматика, появился словарь, опубликовано несколько сборников текстов в латинской транскрипции.

В 2003 году осуществлена первая попытка издания 14 водских сказок на русском языке. В 2008 году народ Водь получил официальный статус и вошел в перечень коренных народов Российской Федерации. С тех пор каждый год 13 октября представители народа, которых сейчас осталось не более 30 человек, отмечают свой водский праздник, собираясь в Музее водской культуры в деревне Лужицы Ленинградской области, что в 30 километрах от Эстонии и 200 от Петербурга.

Фильм «Война птиц и зверей» создан в рамках проекта VADDA, цель которого — сохранять и продвигать культуру и язык народа Водь. В рамках проекта также прошла серия художественных мастер-классов, издана раскраска по мотивам водских народных сказок, иллюстраций к которой стали основой для выставки художника Валериуса «Сказки народа Земли».