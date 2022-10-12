Marvel приостановила производство фильма «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники, Marvel Studios временно прекращает производственную деятельность в Атланте, где в ноябре должны были начаться съемки нового «Блэйда». Сроки паузы не уточняются — известно, что это вынужденная мера «на время поиска режиссера и дальнейшей разработки полнометражного фильма».

«Когда Тарик покинул проект, многие предполагали, что режиссера быстро найдут, чтобы производство не занимало слишком много времени. Но в последующие две недели стало ясно, что Marvel хочет замедлить и углубить поиски. По тому же студия решила, что ей следует потратить время на объединение других аспектов полнометражного проекта», — пишет издание.

Сценаристом проекта на сегодняшний день является Бо ДеМайо, ранее работавший над сериалам «Звездный путь: Странные новые миры», «Ведьмак» и «Лунный рыцарь». Главную роль в фильме исполнит Махершала Али — двухкратный лауреат премии «Оскар» за участие в лентах «Лунный свет» (2017) и «Зеленая книга» (2019).

Персонаж Блэйд был создан писателем Марвом Вулфманом и художником Джином Коланом для фильма «Гробница Дракулы №10» 1973 года. В 1998 году вышла первая часть трилогии, главную роль в которой исполнил Уэсли Снайпс. Режиссерам фильмов выступали Стивен Норрингтон, Гильермо дель Торо и Дэвид С. Гойер.