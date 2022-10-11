Вышел трейлер продолжения «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом в роли Шерлока

По сюжету, только что с триумфом раскрыв свое первое дело, Энола Холмс (Милли Бобби Браун) следует по стопам своего знаменитого брата Шерлока (Генри Кавилл) и открывает собственное агентство — только для того, чтобы с удивлением выяснить, что жизнь женщины-детектива по найму не так проста, как кажется. Смирившись с холодными реалиями взрослой жизни, она собирается закрыть магазин, когда девушка без гроша в кармане предлагает Эноле ее первую официальную работу: найти пропавшую сестру.

«Но этот случай оказывается гораздо более загадочным, чем ожидалось, поскольку Энола попадает в новый опасный мир — от зловещих лондонских фабрик и красочных мюзик-холлов до высших эшелонов общества и самой Бейкер-стрит, 221Б. По мере того, как разгораются искры смертельного заговора, Энола должна призвать на помощь друзей — и самого Шерлока — чтобы разгадать тайну. Игра, похоже, снова встала на ноги!» — говорится в аннотации к фильму.