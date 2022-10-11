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Кино и сериалы

Фильм «Мастер» Пола Томаса Андерсона выходит в повторный российский прокат

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Ленту с Хоакином Фениксом и Филипом Сеймуром Хоффманом в главных ролях выпускает на большие экраны «Иноекино».

«Иноекино»
«Иноекино»
«Иноекино»

По сюжету, вернувшемуся со Второй мировой войны моряку Фредди Куэллу чужда нормальная жизнь: он не может задержаться ни на одной работе и топит свои травмы в алкоголе. Случай сводит его с загадочным Ланкастером Доддом, лидером религиозного движения «Миссия». Додд берется перевоспитать Фредди и неожиданно для всех делает его своим ближайшим соратником.

«Мастер» — фильм-энигма о сломанном человеке, ищущем спасение от своих травм в харизматичном лидере религиозного культа. Андерсон, ведущий американский автор в современном кино, разворачивает эту преамбулу в роскошно снятое полотно о послевоенной Америке, ПТСР и функционировании секты, вдохновленной Церковью саентологии», — говорят о «Мастере» в «Иноекино».

Главные роли в фильме Пола Томаса Андерсона исполнили Хоакин Феникс, Филип Сеймур Хоффман и Эми Адамс. В повторный российский прокат, который стартует с 13 октября, ленту выпускает «Иноекино» совместно с компанией «Вольга». Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Сегодня, 11 октября, в кинотеатре «Ленфильма» пройдет специальный показ «Мастера», ленту представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

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