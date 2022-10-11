Вышел трейлер анимации «Чинк: хвостатый детектив». Это новый проект «Союзмультфильма»

По сюжету, жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику — Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом — Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. Накануне праздника Улей похищают — винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Теперь Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.

«Картина представит яркий сказочный мир, наполненный загадочными приключениями и харизматичными образами: динамичный сюжет увлечет зрителей всех возрастов. Кроме того, авторам проекта удалось создать на российском экране блестящий тандем сыщиков: бельчонок Чинк и мудрая сова Софи напомнят аудитории знаменитую пару "Ватсон-Холмс"», — отмечает председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

В российский прокат анимационный фильм «Чинк: хвостатый детектив» выйдет 17 ноября 2022 года.

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