Джейсон Стейтем перебрался на ПМЖ в русскую деревню. Вышел первый в мире дипфейк-сериал

Сериал «ПМЖейсон» представляет ироничный взгляд иностранца на русский быт. События проекта происходят в 2027 году: после пятилетних съемок в России Джейсон Стэйтем остался жить в русской деревне, а на свое 60-летие принимает в гостях друзей — Киану Ривза, Марго Робби и Роберта Паттинсона, чьи образы созданы при помощи дипфейк-технологии.

«У нас получился легкий юмористический ситком, уникальность которого в том, что до сегодняшнего дня в мире нет ни одного сериала или фильма, производство которого бы строилось на дипфейк-технологии», — приводит «Афиша Daily» слова руководителя видеонаправления компании-разработчика сериала Agenda Media Group Марии Артемовой.

На реализацию проекта, с учетом написания сценария и постпродакшна, у команды ушло три месяца. Некоторые моменты требовали минутного контроля: например, дипфейк-съемки не позволяют использовать крупные планы, есть определенные условия по свету, оптике, камерам, а также положениям актеров в кадре — на это, по словам Артемовой, «тратится много времени и дублей».

Как отмечает директор агенства Алексей Парфун, с точки зрения законодательства использование образов актеров для создания дипфейк-контента пародийного и юмористического характера не запрещено. Единственное условие — такой продукт не должен порочить честь, достоинство и деловую репутацию, а также раскрывать персональную информацию.

«Образ в видео может быть узнаваемым и связанным с оригинальным образом, но характер работы пародиста должен быть индивидуальным. Решение в данном случае принимает модератор площадки, где будет размещаться контент. Конечно, эта оценка будет субъективной, что отсылает к необходимости законодательного регулирования области», — приводит ТАСС его слова.

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