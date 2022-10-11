Вышел трейлер фильма «Женщины говорят» с Фрэнсис МакДорманд, Руни Марой и Клэр Фой

Действие фильма разворачивается в вымышленной религиозной колонии меннонитов. Женщины из общины подвергались многократным изнасилованиям, которые происходили во время их сна. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты внутри общины объяснялись нападением демонов или плодом фантазии самих девушек. В краткий период отсутствия мужчин героини собираются, чтобы решить, как действовать дальше.

Главные роли в картине режиссера Сары Полли, снявшей «Вдали от нее» (2006), «Люби / Не любит» (2011) и «Истории, которые мы рассказываем» (2012), исполнили Руни Мара, Клэр Фой, Джесси Бакли, Фрэнсис МакДорманд, Бен Уишоу, Шейла Маккарти, Джудит Айви, Мишель Маклеод, Уилл Боус и другие. Продюсером картины выступили Деде Герднер и Джереми Клейнер, ранее работавшие над проектами «12 лет рабства» и «Красивый мальчик», а также сама МакДорманд.

Фильм «Женщины говорят» выйдет в американский прокат 2 декабря 2022 года.

16+