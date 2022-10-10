По сюжету, Саша (Лена Тронина) когда-то была настоящей звездой — еще девочкой она снялась в фильме «Аврора», ставшим хитом кинопроката. Но достичь тех же высот ей так и не удалось, и теперь ее основной работой стала служба психологической помощи, где Саша регулярно работает с людьми, готовыми наложить на себя руки. Личные же проблемы она предпочитает решать крепкими напитками.

В день, когда ей исполняется 25 лет, Саша уходит в отрыв — а приходит в себя уже через месяц, ничего не помня о том, что случилось после праздника. Ее ожидает неприятный сюрприз — она беременна. Однако и это далеко не все, о чем девушка успела позабыть.

Главные роли в сериале от режиссера «Последнего министра» Романа Волобуева исполнили Лена Тронина, Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Сергей Гилев, Ольга Сутулова, Аня Чиповская и другие.

Сериал «Аврора» выйдет на сервисе Wink 26 октября 2022 года.

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