Вышел трейлер мультфильма «Супербратья Марио» с Крисом Праттом и Аней Тейлор-Джой

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг путешествия водопроводчика Марио (Крис Пратт) по Грибному Королевству — ему предстоит отыскать принцессу Пич (Аня Тайлор-Джой), которую злодей Боузер (Джек Блэк) заточил в своем замке.

Роли в мультфильме озвучили Крис Прэтт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Киган-Майкл Кей, Сет Роген, Кевин Майкл Ричардсон, Фред Армисен и Себастьян Манискалко. Чарльз Мартине, озвучивающий Марио и других персонажей видеоигр Nintendo, примет участие в проекте в качестве «камео-сюрприза».

Премьера мультфильма «Супербратье Марио» запланирована на 7 апреля 2023 года.

Super Mario — серия компьютерных игр в жанре платформер, издаваемых компанией Nintendo. Первая игра в серии «Super Mario Bros.» вышла в 1985 году. «Супербратья Марио» — третий полнометражный фильм, основанный на серии видеоигр Mario, после аниме «Super Mario Bros.: Peach-Hime Kyushutsu Dai Sakusen!» 1986 года и кинофильма «Супербратья Марио» 1993-го.

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