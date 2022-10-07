От «Игры на выживание» до спешела Marvel с Гаэлем Гарсиа Берналем: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Убойный монтаж» / Coupé

Фильм Мишеля Хазанавичуса («Артист») в этом году открывал Каннский кинофестиваль — а перед ним спешно менял название. Изначально оно звучало как «Z», но в итоге стало еще более кинематографичным: «Окончательный монтаж» (в России его финально локализовали как «Убойный монтаж»). Хотя и Z показывало, что главные в этой хоррор-комедии на самом деле не зомби, а киношники. По сюжету именно фильм категории «Z» (так называют низкобюджетные ленты, которые имеют качество даже ниже, чем B-movies) снимает режиссер Реми (Ромен Дюрис). Этот остроумно устроенный фильм на самом деле, как и «Артист», о большой любви к кино, которая, впрочем, часто остается без ответа.

С 5 октября, «Кинопоиск», Okko, Kion