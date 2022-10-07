От «Игры на выживание» до спешела Marvel с Гаэлем Гарсиа Берналем: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение эксплотейшена с детективным движком «Игра на выживание», новая экранизация романа «Интервью с вампиром», мелодрама с Петровым и Козловским «Надвое», хоррор про подростков из хосписа «Клуб полуночников» и спешел Marvel с Гаэлем Гарсиа Берналем «Ночной оборотень» — рассказываем про все главные фильмы и сериалы, которые вышли на ТВ и онлайн-платформах на этой неделе.
Сериал «Край» / Trom, премьера (Faroese TV)
Местом действия криминальной драмы стали Фарерские острова, они же полноправный персонаж сериала — первого в истории локального ТВ (хотя и снятого при поддержке датской REinvent Studios). Журналисту Ханнису Мартинссону (Ульрих Томсен) пишет зоозащитница Соня — якобы она его дочь, и ей срочно нужна помощь. Приехав на Фарерские острова, он узнает, что девушка исчезла, а местные, живущие закрытым сообществом, не хотят сотрудничать с чужаком. Через несколько дней во время охоты на китов находят тело Сони.
С 1 октября, «Амедиатека», Viaplay
Сериал «Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire, премьера (AMC)
Одноименный роман Энн Райс многим известен по экранизации 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом. Это его новая адаптация с Джейкобом Андерсоном («Игра престолов») и Сэмом Ридом («Стендап по дружбе») в главных ролях. Из существенных отличий: действие тут происходит в Новом Орлеане начала XX века. Режиссером сериала стал Алан Тейлор, набравшийся опыта по созданию эпических проектов на съемках «Игры престолов» и «Дома Дракона». Сценарий на основе книги написал Ролин Джонс («Подпольная империя»).
Со 2 октября, AMC
Сериал «Свет жизни» / Afterglow, премьера (NRK)
Жизнеутверждающий — хотя он и о смертельной болезни —норвежский сериал участвовал в программе фестиваля Canneseries. Его главная героиня — оптимистка Эстер, которая узнает, что у нее онкология. Вместо того, чтобы проходить все пять стадий горя, она сразу переключается на финальную: принятие. Эстер наслаждается оставшейся ей жизнью и заодно успокаивает членов семьи, которые больше всего на свете боятся ее потерять.
Со 2 октября, «Амедиатека», NRK
Сериал «Надвое», премьера (more.tv, «Россия 1»)
Мелодрама Валерия Тодоровского («Оттепель»), в которой солируют одни из самых востребованных актеров своих поколений — Данила Козловский и Александр Петров. Коллеги и друзья Костя и Саня в нелепых гавайских рубашках — будто они сбежали из другого фильма Тодоровского «Стиляги» — отправляются в командировку в Петербург. Там они встречают двух девушек (Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина), что разделяет их жизнь на «до» и «после», то есть «надвое».
С 3 октября, more.tv
Сериал «Тетя Марта», премьера (СТС, more.tv)
Самая востребованная юная актриса российского кино Виталия Корниенко дождалась заглавной роли. В этой комедии для семейного просмотра она играет изобретательную девочку Марту. Оставшись без попечения родителей, та делает вид, что за ней присматривают взрослые, чтобы не попасть в детский дом.
С 3 октября, СТС, more.tv
Сериал «Нина», премьера (ТНТ, Premier)
Комедия Жоры Крыжовникова (он тут сценарист и продюсер) о женской эмансипации с Викторией Исаковой — и вообще звездным кастом. Домохозяйку Нину с тремя детьми бросает муж, а его новая избранница выгоняет их из дома. Попадая во множество комичных ситуаций, Нина учится жить, рассчитывая только на свои силы. В сериале снялись Андрей Бурковский, Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина и Валентина Ляпина.
С 3 октября, ТНТ, Premier
Фильм «Телефон мистера Харригана» / Mr. Harrigan's Phone
Экранизация рассказа Стивена Кинга с Джейденом Мартеллом («Оно», «Достать ножи») и Дональдом Сазерлендом. Юный Крэйг дружит с пожилым мистером Харриганом — и даже дарит ему смартфон. Когда старик умирает, подросток в отчаянии пишет покойному — ему не с кем больше поделиться своими проблеами. Неожиданно умерший друг не только отвечает, но и начинает мстить обидчикам школьника. Спродюсировали проект Джейсон Блум «Человек-невидимка») и Райан Мерфи («Американская история ужасов»).
С 5 октября, Netflix
Фильм «Убойный монтаж» / Coupé
Фильм Мишеля Хазанавичуса («Артист») в этом году открывал Каннский кинофестиваль — а перед ним спешно менял название. Изначально оно звучало как «Z», но в итоге стало еще более кинематографичным: «Окончательный монтаж» (в России его финально локализовали как «Убойный монтаж»). Хотя и Z показывало, что главные в этой хоррор-комедии на самом деле не зомби, а киношники. По сюжету именно фильм категории «Z» (так называют низкобюджетные ленты, которые имеют качество даже ниже, чем B-movies) снимает режиссер Реми (Ромен Дюрис). Этот остроумно устроенный фильм на самом деле, как и «Артист», о большой любви к кино, которая, впрочем, часто остается без ответа.
С 5 октября, «Кинопоиск», Okko, Kion
Сериал «Аляска Дэйли» / Alaska Daily, премьера (ABC)
Автор «В центре внимания» Том Маккарти вновь рассказывает про журналистов, ведущих расследования. Правда, на этот раз в основе сценария выдуманная история, хотя авторы и отталкивались от реальных преступлений. Журналистка из Нью-Йорка Эйлин (Хилари Суэнк) переезжает на Аляску, чтобы начать новую жизнь. Ей начинают казаться подозрительными многочисленные исчезновения местных женщин.
С 6 октября, ABC
Сериал «Друг семьи» / A Friend of the Family, премьера (Peacock)
Драма основана на жуткой реальной истории, произошедшей в 1970-х. Друг семьи Роберт (Джейк Лэси) похитил у четы Броберг 12-летнюю дочь Джен (Маккенна Грейс). Он убеждает ребенка, что она наполовину инопланетянка, и, чтобы спасти свою расу, ей нужно вступить в связь с человеком. Поэтому вернувшись к родителям через несколько недель, девочка говорит, что с ней ничего не произошло, это позволило педофилу сперва избежать наказания и снова похитить Джен. Маму и папу ребенка сыграли Анна Пэкуин («Настоящая кровь») и Колин Хэнкс («Фарго»), а среди постановщиков сериала есть Элиза Хиттман, снявшая драму о подростковом аборте «Никогда, редко, иногда, всегда».
С 6 октября, Peacock
Сериал «Игра на выживание», 2 сезон (Premier)
В первом сезоне жесткого эксплотейшена Карена Оганесяна, по закону жанра, выжил только один игрок (не будем спойлерить кто, если вы еще сериал не видели). Во втором создатели смертельной игры продолжат набирать участников якобы для съемок в реалити-шоу. Среди новых героев — родственники погибших, а место действия из тайги переместилось в Среднюю Азию.
С 6 октября, Premier
Сериал «Пенниуорт» / Pennyworth, 3 сезон (HBO Max)
Третий сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) уже сразился с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом. Позади и гражданская война, а культурная революция изменила мир.
6 октября, HBO Max
Фильм «Клаустрофобы 2: Лига выживших» / Escape Room: Tournament of Champions
Сиквел слэттера (предельно кровавый поджанр хорроров), идейно явно выросшего из пыточной франшизы «Пила». Правда, ловушки тут немного другие — это некогда популярные по всему миру квесты-комнаты, цена выхода из которых — жизнь. Проект появился в подписках онлайн-кинотеатров.
С 6 октября, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Wink
Фильм «После. Долго и счастливо» / After Ever Happy
Четвертая часть популярной у подростков романтической франшизы про сложные отношения Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (племянник Рэйфа Файнса Хиро Файнс-Тиффин), основанная на книгах Анны Тодд. (Проект в шутку зовут «Сумерками» для зумеров.) Герои вновь пытаются быть вместе, а главная интрига нового фильма, удастся ли им, как в сказках, «жить долго и счастливо».
C 6 октября, Okko, «Иви», «Кинопоиск, Wink
Сериал «Клуб полуночников» / The Midnight Club, премьера (Netflix)
Майк Флэнеган («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай») вновь пугает сверхъестественным. Юные пациенты хосписа рассказывают друг другу по ночам страшные истории. Так как тинейджеры употребляют из-за болезней сильнодействующие препараты, не ясно, что они придумали, а что нет. Хоррор основан на книге Кристофера Пайка, которого на этот роман вдохновила история его поклонницы. Живущая в хосписе девочка рассказала, что вместе с другими тяжело больными детьми обсуждает в палатах его творчество. Чаще всего ближе к полуночи — так страшнее.
С 7 октября, Netflix
Сериал «Детективный синдром», премьера («Первый канал»)
Детективный проект Романа Волобуева была снят по заказу «Первого канала» и пролежал на полке с 2019 года — тогда его первый эпизод показали на фестивале «Пилот». Наконец сериал можно будет увидеть — в подписке онлайн-платформы «Кинопоиск». Павел (Аристарх Венес) работает курьером у бандита Германа (Федор Лавров). Потеряв сумку с деньгами авторитета, он вынужден переквалифицироваться в сыщика. Расследование приводит его в психиатрическую клинику.
С 6 октября, «Кинопоиск»,Wink
Фильм «Преступления будущего» / Crimes of the Future
Фантастический триллер Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт, премьера которого была на Каннском кинофестивале этого года, выходит в онлайн-прокат. Это первая картина режиссера за семь лет — физиологичная история в духе его ранних работ (кстати, точно также называется его второй фильм, но это не ремейк и сюжетно они не связаны). Перфомансист устраивает шоу из удаления новообразований его собственного тела — те появляются в будущем у людей из-за «синдрома ускоренной эволюции».
С 7 октября, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Ночной оборотень» / Werewolf by Night
Disney+ продолжает праздновать приближение Хеллоуина. На прошлой неделе они выпустили «Фокус-покус 2», на этой — черно-белый спешел с Гаэлем Гарсиа Берналем в главной роли. Проект стилизован под фильмы ужасов середины прошлого века, снял его более известный как композитор Майкл Джаккино, получивший «Оскар» за музыку к мультфильму «Вверх».
С 7 октября, Disney+
Фильм «Барбоскины Team»
Анимационный полный метр про героев мультсериала о многодетной семье собак «Барбоскины». Теперь герои попробуют прославиться в интернете, как их соседка — кошечка Кэт. Но та не намерена делиться славой и вместо наставничества вносит разлад в дружное семейство. Мультфильм можно было посмотреть в кино с конца августа, а теперь он вышел и в онлайне.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви»
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