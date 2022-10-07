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Дженнифер Лоуренс возвращается с войны в трейлере фильма «Мост через озеро»

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В ноябре на стриминговом сервисе Apple TV+ выйдет фильм «Мост через озеро». Это драма о солдате армии США, которая возвращается из Афганистана домой и борется с посттравматическим синдромом.

По сюжету, Линси (Дженифер Лоуренс) работает в корпусе инженеров армии США в Афганистане. После того как ее автомобиль подрывается на мине, она проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан, где устраивается работать уборщицей в бассейн и знакомится с добрым механиком. Однако вернуться к той жизни, что была до войны, не так просто.

Главные роли в картине театрального режиссера Лилы Нойгебауэр, для которой «Мост через озеро» — дебют в полнометражном кино, исполнили Дженифер Лоуренс, Брайан Тайри Генри, Джейн Ходишелл, Стивен Хендерсон, Линда Эмонд, Расселл Харвард, Клайд Джонс и Джейлен Мур. Сценарий к картине написали Оттесса Мошфег, Люк Гебель и Элизабет Сандерс. Съемки проходили в Новом Орлеане.

Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма

Фильм «Мост через озеро» выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 4 ноября 2022 года.

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