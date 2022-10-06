Фильм «Чудо» — экранизация одноименного романа ирландской писательницы Эммы Донохью. Действие картины разворачивается в 1862 году в Ирландии. Это история молодой ирландской девочки Анны О'Доннелл (Кила Лорд Кэссиди), чья католическая семья утверждает, что она ничего не ела с тех пор, как ей исполнилось одиннадцать лет — уже четыре месяца.

За молодой девушкой наблюдает медсестра Либ Райт (Флоренс Пью). Поскольку здоровье Анны быстро ухудшается, она полна решимости докопаться до правды, бросив вызов сообществу, которое предпочло бы продолжать верить чудо, чем признать другие аргументы.

Эмма Донохью сама адаптировала книгу под сценарий для фильма вместе с режиссером картины Себастьяном Лелио. Главные роли в «Чуде» исполнили Флоренс Пью, Том Берк, Нив Алгар, Элейн Кэссиди, Кила Лорд Кэссиди, Тоби Джонс, Киаран Хиндс, Дермот Кроули, Брайан Ф. О’Бирн и Дэвид Уилмот.

Фильм Себастьяна Лелио «Чудо» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 16 ноября 2022 года.