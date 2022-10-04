Седрик Жименес воссоздает хронику терактов 2015 года в фильме «Шрамы Парижа»

Действие фильма основаны на реальных событиях: в ноябре 2015 года Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собираются останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар.

Герои «Шрамов Парижа» — бойцы антитеррористического подразделения, которые в течение пяти дней выслеживают людей, совершивших теракты 13 ноября 2015 года. Главные роли в фильме, премьера которого состоится в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, исполнили Жан Дюжарден, Лина Кудри, Марина Вакт, Анаис Демустье, Жереми Ренье, Сандрин Киберлен, Сами Уталбали, Стефан Бак иСедрик Кан.

В российский прокат фильм «Шрамы Парижа» выйдет 27 октября 2022 года.

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