Идея фильма «Зеркало» пришла Тарковскому в 1967 году — после съемок фильма «Андрей Рублев». По воспоминаниям драматурга Александра Мишарина, однажды, прогуливаясь вдоль Измайловских прудов с Тарковским, они разговорились о современной истории, в которой нашли бы свое отражение реалии советской действительности. И уже в начале 1968 года, находясь в Доме творчества кинематографистов «Репино», они совместно приступили к сценарию.

Сюжет рождался из воспоминаний Тарковского, поскольку придуманная история во многом совпадала с реальной жизнью самого Андрея, у которого были непростые отношения с родителями. А также в ход шли примечательные истории, рассказанные знакомыми и сюжеты из обсуждений литературных произведений.

«Сценарий обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Раритеты, связанные с именем Тарковского, всегда вызывают повышенный спрос на торгах. Так, например, на одном из прошлых аукционов «Литфонда» киносценарий режиссера к фильму «Солярис» ушел с молотка за 5 500 000 рублей», — рассказали «Собака.ru» в «Литфонде».

Ставка за сценарий Тарковского к фильму «Зеркало» на старте составляет 1,8 миллиона рублей.