Машинописный киносценаий фильма «Зеркало» с многочисленными рукописными правками режиссера Андрея Тарковского выставлен на аукцион «Литфонда». Лот представляет собой самую раннюю редакцию сценария, датированную 1972 годом.
Андрей Тарковский и Александр Мишарин. Киносценарий фильма «Зеркало», 1972 год
Идея фильма «Зеркало» пришла Тарковскому в 1967 году — после съемок фильма «Андрей Рублев». По воспоминаниям драматурга Александра Мишарина, однажды, прогуливаясь вдоль Измайловских прудов с Тарковским, они разговорились о современной истории, в которой нашли бы свое отражение реалии советской действительности. И уже в начале 1968 года, находясь в Доме творчества кинематографистов «Репино», они совместно приступили к сценарию.
Сюжет рождался из воспоминаний Тарковского, поскольку придуманная история во многом совпадала с реальной жизнью самого Андрея, у которого были непростые отношения с родителями. А также в ход шли примечательные истории, рассказанные знакомыми и сюжеты из обсуждений литературных произведений.
«Сценарий обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Раритеты, связанные с именем Тарковского, всегда вызывают повышенный спрос на торгах. Так, например, на одном из прошлых аукционов «Литфонда» киносценарий режиссера к фильму «Солярис» ушел с молотка за 5 500 000 рублей», — рассказали «Собака.ru» в «Литфонде».
Ставка за сценарий Тарковского к фильму «Зеркало» на старте составляет 1,8 миллиона рублей.
Первая книга стихов Даниила Хармса «Театр», 1928 год
В числе других лотов — первый сборник стихов Даниила Хармса «Театр» 1928 года выпуска с рисунками от советской художницы Татьяны Правосудович, первая книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом: стихи» (Москва, Типография Товарищества Анатолия Мамонтова, 1910), поэтическое издание с развернутыми автографами Бориса Пастернака «Девятьсот пятый год», а также Манифест коммунистической партии (Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Партиздат ЦК ВКП(б), 1938 г.) в историческом переплете и с автографом Иосифа Сталина. Аукцион пройдет 6 октября.
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