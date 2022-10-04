Беглый раб пытается воссоединиться с семьей в тизере фильма «Освобождение» с Уиллом Смитом в главной роли

События фильма «Освобождение» происходят в 1863 году в США, во время Гражданской войны между северными штатами и конфедерацией. По сюжету, раб Питер рискует своей жизнью, бежав от хозяина, чтобы воссоединиться со своей семьей.

В основе сюжета лежит реальная история, вдохновленная фотографиями из издания Harper’s Weekly за 1863 год и пересказанная Уильямом Н. Коллажом в книге Emancipation. На снимках писатель увидел порабощенных темнокожих мужчин, один из которых стоял с изуродованной жестокими побоями спиной. Фотографии его голой спины дали движению аболиционистов доказательство жестокости американского рабства.

Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит,Бен Фостер, Чармейн Бингва, Гилберт Овуор, Мустафа Шакир, Стивен Огг, Грант Харви и другие. Коллаж адаптировал свою книгу под сценарий, а Смит также выпустил в качестве продюсера.

В мировой прокат фильм «Освобождение» выйдет 2 сентября. На стриминговом сервисе Apple TV+ лента станет доступна 9 декабря 2022 года.

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