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Кино и сериалы

Из сериала «Войны брони» от Marvel сделают полнометражный фильм

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Киностудия Marvel решила переделать сериал «Войны брони» («Armor Wars») в полнометражный фильм. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Кадр из фильма "Первый мститель. Противостояние"/Кинопоиск

Проект должны были показывать на стриминовой платформе Disney+. Однако в процессе создания авторы приняли решение рассказывать эту историю в формате полного метра. В итоге лента дебютирует в кинотеатральном прокате.

Пока известно, что главную роль Воителя сыграет Дон Чидл («Мстители: Война бесконечности», «Железный человек-2»). Остальной актерский состав пока не раскрывается. Сценарист Ясир Лестер («Черный понедельник») изменит сценарий под полнометражную картину.

Также создатели пока не раскрывают дат начала съемок и кинотеатрального релиза. Также неизвестно, кто выступит режиссером и когда будут происходить события «Воинов брони» в хронологии киновселенной Marvel.

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