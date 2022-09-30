Из сериала «Войны брони» от Marvel сделают полнометражный фильм

Проект должны были показывать на стриминовой платформе Disney+. Однако в процессе создания авторы приняли решение рассказывать эту историю в формате полного метра. В итоге лента дебютирует в кинотеатральном прокате.

Пока известно, что главную роль Воителя сыграет Дон Чидл («Мстители: Война бесконечности», «Железный человек-2»). Остальной актерский состав пока не раскрывается. Сценарист Ясир Лестер («Черный понедельник») изменит сценарий под полнометражную картину.

Также создатели пока не раскрывают дат начала съемок и кинотеатрального релиза. Также неизвестно, кто выступит режиссером и когда будут происходить события «Воинов брони» в хронологии киновселенной Marvel.