От Аны де Армас в роли Мэрилин Монро до «1703»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Помоги мне, Тодд» / So Help Me Todd, премьера (CBS)

Успешная юристка Маргарет (Марша Гей Харден) нанимает сына Тодда (Скайлар Эстин) сыщиком в свою фирму — тот лишился лицензии частного детектива и остался не у дел. Но раскрывать преступления им окажется куда проще, чем работать вместе, забыв о семейных конфликтах.

С 29 сентября, CBS