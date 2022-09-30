От Аны де Армас в роли Мэрилин Монро до «1703»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «1703», Окко

На фоне событий в России многие онлайн-платформы перенесли премьеры своих сериалов (так произошло с «Надвое», «Игрой на выживание» и «Черной весной»). Единственный сохранившийся на изначальной дате громкий отечественный релиз этой недели — «черная комедия про город белых ночей» с Кузьмой Сапрыкиным и Гошей Куценко.

В Петербурге из морга пропадают тела девушек. За расследование берутся опытный опер-мизантроп Гоша и его новый напарник Вадик, переехавший сюда из Москвы ради своей девушки (Софья Лебедева из «Последнего министра»). В касте «1703» также — Павел Табаков, Роза Хайруллина и певец Шарлот. Снял историю Сергей Сенцов («Физрук»).

С 29 сентября, Окко