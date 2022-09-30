От Аны де Армас в роли Мэрилин Монро до «1703»: Что смотреть дома на этой неделе

Скандальный байопик Мэрилин Монро «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли, черная комедия про Петербург «1703», дебют Беллы Хадид в кино и продолжение хеллоуиновского хита «Фокус-покус» с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Нэджими — рассказываем про главные фильмы и сериалы, который вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Семейка монстров» / The Munsters
Музыкант и режиссер Роб Зомби («Дом 1000 трупов», «Хеллоуин 2007», «Хеллоуин 2») возрождает популярное в 1960-х шоу про семью Монстр. Это престарелый граф Дракула (Дэниэл Робак), его дочь-вампир Лилли (Шери Мун Зомби) и ее муж Франкенштейн (Джеффри Дэниэл Филлипс). Они переезжают из Трансильвании в тихий американский пригород.
С 27 сентября, Netflix
Сериал «Разумное сомнение» / Reasonable Doubt, премьера (Hulu)
Одни юридические шоу заканчиваются (например, сейчас идет финальный сезон «Хорошей борьбы»), но им на смену приходят другие. Героиня нового проекта Hulu — адвокат Джекс Стюарт (Эмаяци Коринеальди), которая готова на все, чтобы защитить клиентов. Шоураннер сериала — актриса Керри Вашингтон, звезда «И повсюду тлеют пожары».
С 27 сентября, Hulu
Сериал «Ла-Брея» / La Brea, 2 сезон (NBC)
Сценарист «Менталиста» Дэвид Аппелбаум сочинил историю про то, как центр Лос-Анджелеса проваливается сквозь землю — буквально. При этом в первобытный мир с динозаврами. Во втором сезоне — впрочем, как и в первом — разлученное семейство Харрис пытается выбраться из воронки в привычную реальность и воссоединиться.
С 27 сентября, NBC
Фильм «Блондинка» / Blonde
Скандальный байопик Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли участвовал в основной программе Венецианского фестиваля в этом году. За режиссуру проекта отвечает австралиец Эндрю Доминик («Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»), а спродюсировал его Netflix. Бывших мужей Нормы Джин (настоящее имя Монро) играют Эдриан Броуди (драматурга Артура Миллера) и Бобби Каннавале (бейсболиста Джо ДиМаджио). Это экранизация романа Джойс Кэрол Оутс, но без сцены изнасилования, которая есть в книге, — не включать ее потребовала онлайн-платформа.
С 28 сентября, Netflix
Сериал «Звездные войны: Бракованная партия» / Star Wars: The Bad Batch, 2 сезон (Disney+)
Анимационный сериал основан на каноничной вселенной «Звездных войн», но является спин-оффом «Войны клонов». Речь в нем идет о бракованной партии, отличающейся от оригинала Джанго Фетта, и их миссиях в далекой-далекой галактике. В новом сезоне они продолжат искать союзников и встретят джедая Гунги.
С 28 сентября, Disney+
Сериал «Помоги мне, Тодд» / So Help Me Todd, премьера (CBS)
Успешная юристка Маргарет (Марша Гей Харден) нанимает сына Тодда (Скайлар Эстин) сыщиком в свою фирму — тот лишился лицензии частного детектива и остался не у дел. Но раскрывать преступления им окажется куда проще, чем работать вместе, забыв о семейных конфликтах.
С 29 сентября, CBS
Сериал «Детство Шелдона» / Young Sheldon, 6 сезон (CBS)
Спин-офф о взрослении самого заметного героя «Теории большого взрыва» Шелдона Купера идет уже шестой сезон. Очевидно, что с проектом остались лишь преданные фанаты, которым по-настоящему интересны новые трудности из жизни подростка, связанные с его учебой в технологическом университете.
С 29 сентября, CBS
«Призраки» / Ghosts, 2 сезон (CBS)
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую. Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель, но там обитают духи, не готовые мириться с переменами. В новом сезоне истории призраков расскажут подробнее.
С 29 сентября, CBS
«Зовите меня Кэт» / Call Me Kat, 3 сезон (Fox)
Уже третий сезон ситкома на вечную тему одинокой женщины за 30, любящей кошек. Слоган комедии звучит как «разочаровывает свою маму с 1982-го». Главная героиня сериала Кэт (Майем Биали из «Теории большого взрыва») пытается открыть котокафе и наладить личную жизнь, но попадает во множество смешных и нелепых ситуаций.
С 29 сентября, Fox
Сериал «1703», Окко
На фоне событий в России многие онлайн-платформы перенесли премьеры своих сериалов (так произошло с «Надвое», «Игрой на выживание» и «Черной весной»). Единственный сохранившийся на изначальной дате громкий отечественный релиз этой недели — «черная комедия про город белых ночей» с Кузьмой Сапрыкиным и Гошей Куценко.
В Петербурге из морга пропадают тела девушек. За расследование берутся опытный опер-мизантроп Гоша и его новый напарник Вадик, переехавший сюда из Москвы ради своей девушки (Софья Лебедева из «Последнего министра»). В касте «1703» также — Павел Табаков, Роза Хайруллина и певец Шарлот. Снял историю Сергей Сенцов («Физрук»).
С 29 сентября, Окко
Сериал «Рами» / Ramy, 3 сезон (Hulu)
Во втором сезоне автобиографического шоу про жизнь комика-мусульманина Рами Юссефа появлялся Махершала Али из «оскароносной» «Зеленой книги», в новом приглашенной звездой будет модель Белла Хадид (это ее дебют в кино), а речь вновь пойдет об исламофобии после 11 сентября и мультикультуризме в отдельно взятой жизни.
С 30 сентября, Hulu
Фильм «Пес-самурай и город кошек» / Paws of Fury: The Legend of Hank
Один из режиссеров этого обаятельного анимационного фильма — автор «Короля Льва» Роб Минкофф, также помогавший создавать «Русалочку» и «Красавицу и чудовище». Главный герой его новой картины — пес Хэнк, мечтающий стать самураем. Но в городе кошек, где он живет, его не воспринимают всерьез. Однажды у него появляется шанс попробовать превратиться в великого воина с помощью наставника и друзей. В июле фильм показывали в кинотеатрах, а теперь он выходит и на киноплатформах.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Окко, Wink, Kion
Сериал «Энтергалактик» / Entergalactic (Netflix)
Музыкальный мультсериал для взрослых основан на одноименном альбоме рэпера Кида Кади. Это история про дизайнера Джабари, который переезжает в Нью-Йорк, чтобы добиться чего-то в модном бизнесе. Здесь он влюбляется в свою соседку Мэдоу. Героев анимационного сериала озвучили, помимо самого Кади, Тимоти Шаламе, Ванесса Энн Хадженс, Маколей Калкин и Джейден Смит.
С 30 сентября, Netflix
Фильм «Фокус-покус 2» / Hocus Pocus 2
Иногда они возвращаются — и спустя два десятка лет: оригинальный «Фокус-покус» вышел в 1993-м. В 2022-м трио злых сестер Сандерсон в исполнении Бетт Мидлер, Сары Джессика Паркер и Кэти Нэджими вновь явились в современный Салем из-за зажженной на Хеллоуин свечи. А трем подругам (Уитни Пик, Лилия Бакинхем и Белисса Эскобедо) предстоит избавиться от ведьм. Самое интересное тут, почему фильм выпустили сейчас, ведь для продолжения хеллоуиновской классики самое время — это конец октября.
С 30 сентября, Disney+
Фильм «Продукты 24»
Полнометражный игровой дебют Михаила Бородина в России можно было поймать лишь на точечных специальных киносеансах, но теперь драма о трудовом рабстве, показанная на Берлинале, выходит в онлайн-кинотеатре. Это снятая в неоновом свете история про уроженку Узбекистана Мухаббат (Зухара Сансызбай), круглосуточно работающую в магазине на окраине Москвы. Картина основана на реальных событиях — деле «гольяновских рабов».
С 1 октября, «Кинопоиск»
Фильм «Красная ракета» / Red Rocket
Новый фильм Шона Бейкера («Проект Флорида») выходит на онлайн-платформе в России. Это вновь снятая как будто документальной камерой история. Бывший порноактер, работавший под псевдонимом Майки Сабля, возвращается в родной Техас. Тут он пытается найти работу, наладить отношения с экс-женой (Бри Элрод) и скрывать роман с 17-летней официанткой (Сюзанна Сон). Для играющего Майки Саймона Рекс картина получилась отчасти автобиографической — в юности он снялся в трех лентах для взрослых.
Со 2 октября, «Кинопоиск»
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