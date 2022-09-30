На Петроградской открывается обновленный кинотеатр «Мираж на Большом». Каким он будет?

На Большом проспекте Петроградской стороны после масштабной реконструкции открывается кинотеатр «Мираж Синема». Теперь это «современный кластер модных проектов» под новым названием — рассказываем, каким он будет.
Как рассказали «Собака.ru» в команде кинотеатра, «Мираж на Большом» станет новой «точкой притяжения» благодаря своей концепции культурного, развлекательного и гастрономического кластера. Его резидентами станет ресторан MKitchen внутри кинотеатра, а также заведения Frank, Gorilla и Nothing Fancy поблизости.
Кинотеатр оснащен современным звуковым и проекционным оборудованием, удобными креслами и диванами. Лазерные проекторы обеспечивают высокое качество изображения, серебряные экраны в сочетании с новыми 3D системами дают лучшую объемную картинку, а за звук отвечает в том числе Dolby Atmos.
Единство архитектурной и световой концепции было создано командой DA Bureau — авторами проектов для Birch, Osteria Betulla, Under The Sea, Made in China и других. Для светильников на фасаде были разработаны специальные кронштейны, а сами приборы имеют подобранную оптику. Интерьер символизирует кинопроектор, в сердце которого лежит свет, наполняющий пространство визуальными образами и эмоциями.
«Делая новый шаг в истории кинотеатра, для нас было важно сохранить дух места и большую часть наполнения отдать главной функции — показу кино и общению людей. Для проекта мы разработали дизайн-язык, который будет направлять зрителя: начиная от входной группы и до его кресла в кинозале», — рассказывают представители Da Bureau.
Совладелец сети кинотеатров «Мираж Синема»:
Новый «Мираж на Большом» — современный кластер модных проектов. Мы создали уникальное место в Санкт-Петербурге для увлекательного досуга: здесь можно провести весь день — смотреть кино, общаться, пробовать оригинальные блюда авторской кухни.
«Мираж на Большом» — не стандартный кинотеатр, который крутит блокбастеры и новинки кино. Мы хотим развивать новое для нас творческое направление. Раскрывать современных режиссеров, интересные темы, запускать фестивали. Приоритетом «Миража на Большом» станет развитие культурного направления, нацеленность на мероприятия.
Открытие обновленного кинотеатра «Мираж Синема» на Большом проспекте было запланировано на декабрь 2020 года, однако работы затянулись. Позже запуск перенесли на декабрь 2021-го. Тогда сообщалось, что после реконструкции кинотеатр станет первым в Петербурге с установленными лежаками — диваны же будут иметь возможность трансформироваться под удобное положение зрителя.
Здание кинотеатра было построено в 1913 году по проекту архитектора Николая Бреева. В советское время в тогда носившем название «Молния» кинотеатре были оборудованы специальные места для людей с пониженным слухом. В свое время кинотеатр стал вторым в Петербурге, а в 2001 году — первым под брендом «Мираж Синема». Сейчас фасад здания охраняет КГИОП.
Кинотеатр «Мираж на Большом» откроется в октябре 2022 года.
0+
Комментарии (0)