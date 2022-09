На Петроградской открывается обновленный кинотеатр «Мираж на Большом». Каким он будет?

Как рассказали «Собака.ru» в команде кинотеатра, «Мираж на Большом» станет новой «точкой притяжения» благодаря своей концепции культурного, развлекательного и гастрономического кластера. Его резидентами станет ресторан MKitchen внутри кинотеатра, а также заведения Frank, Gorilla и Nothing Fancy поблизости.

Кинотеатр оснащен современным звуковым и проекционным оборудованием, удобными креслами и диванами. Лазерные проекторы обеспечивают высокое качество изображения, серебряные экраны в сочетании с новыми 3D системами дают лучшую объемную картинку, а за звук отвечает в том числе Dolby Atmos.

Единство архитектурной и световой концепции было создано командой DA Bureau — авторами проектов для Birch, Osteria Betulla, Under The Sea, Made in China и других. Для светильников на фасаде были разработаны специальные кронштейны, а сами приборы имеют подобранную оптику. Интерьер символизирует кинопроектор, в сердце которого лежит свет, наполняющий пространство визуальными образами и эмоциями.

«Делая новый шаг в истории кинотеатра, для нас было важно сохранить дух места и большую часть наполнения отдать главной функции — показу кино и общению людей. Для проекта мы разработали дизайн-язык, который будет направлять зрителя: начиная от входной группы и до его кресла в кинозале», — рассказывают представители Da Bureau.