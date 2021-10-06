В рамках реконструкции в кинотеатре обновят дизайн, установят новейшее кинопроекционное оборудование — зрители смогут смотреть фильмы с иммерсивным звуком на новых экранах. На территории кинотеатра расположится ресторан японской кухни, а в зоне консешн, помимо снеков и стритфуда, появится ассортимент крафтового пива.

В четырех из семи кинозалов категории VIP зрители смогут вызвать официанта и сделать заказ еды и напитков из бара или специального меню европейско-итальянской кухни. Кроме того, после реконструкции кинотеатр станет первым в Петербурге с установленными лежаками — диваны же будут иметь возможность трансформироваться под удобное положение зрителя.

«Кинотеатр давно нуждается в существенных изменениях. Речь не о косметическом вмешательстве, а о полноценной реконструкции, требующей полного закрытия на несколько месяцев. Как только вышел указ о прекращении кинопоказов, мы решили не терять время вынужденного простоя и приступили к работам», — рассказал совладелец сети Олег Ивонинский.