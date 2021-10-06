Реконструкция кинотеатра «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны подходит к завершению. Уже к концу года вместо четырех залов здесь откроется сразу семь.
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В рамках реконструкции в кинотеатре обновят дизайн, установят новейшее кинопроекционное оборудование — зрители смогут смотреть фильмы с иммерсивным звуком на новых экранах. На территории кинотеатра расположится ресторан японской кухни, а в зоне консешн, помимо снеков и стритфуда, появится ассортимент крафтового пива.
В четырех из семи кинозалов категории VIP зрители смогут вызвать официанта и сделать заказ еды и напитков из бара или специального меню европейско-итальянской кухни. Кроме того, после реконструкции кинотеатр станет первым в Петербурге с установленными лежаками — диваны же будут иметь возможность трансформироваться под удобное положение зрителя.
«Кинотеатр давно нуждается в существенных изменениях. Речь не о косметическом вмешательстве, а о полноценной реконструкции, требующей полного закрытия на несколько месяцев. Как только вышел указ о прекращении кинопоказов, мы решили не терять время вынужденного простоя и приступили к работам», — рассказал совладелец сети Олег Ивонинский.
Открытие обновленного кинотеатра «Мираж Синема» на Большом проспекте было запланировано на декабрь 2020 года, однако работы затянулись. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу сети, окончание реконструкции кинотеатра намечено на середину ноября. Планируется, что уже в декабре 2021 года он примет первых посетителей.
Здание кинотеатра было построено в 1913 году по проекту архитектора Николая Бреева. В советское время в тогда носившем название «Молния» кинотеатре были оборудованы специальные места для людей с пониженным слухом. В свое время кинотеатр стал вторым в Петербурге, а в 2001 году — первым под брендом «Мираж Синема». Сейчас фасад здания охраняет КГИОП.
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