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Когда откроется кинотеатр «Мираж Синема» на Петроградской? Его реконструкция подходит к завершению

Реконструкция кинотеатра «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны подходит к завершению. Уже к концу года вместо четырех залов здесь откроется сразу семь.

Фото: Shutterstock.com

В рамках реконструкции в кинотеатре обновят дизайн, установят новейшее кинопроекционное оборудование — зрители смогут смотреть фильмы с иммерсивным звуком на новых экранах. На территории кинотеатра расположится ресторан японской кухни, а в зоне консешн, помимо снеков и стритфуда, появится ассортимент крафтового пива. 

В четырех из семи кинозалов категории VIP зрители смогут вызвать официанта и сделать заказ еды и напитков из бара или специального меню европейско-итальянской кухни. Кроме того, после реконструкции кинотеатр станет первым в Петербурге с установленными лежаками — диваны же будут иметь возможность трансформироваться под удобное положение зрителя.

«Кинотеатр давно нуждается в существенных изменениях. Речь не о косметическом вмешательстве, а о полноценной реконструкции, требующей полного закрытия на несколько месяцев. Как только вышел указ о прекращении кинопоказов, мы решили не терять время вынужденного простоя и приступили к работам», — рассказал совладелец сети Олег Ивонинский. 

Фото: скриншот карт Google

Открытие обновленного кинотеатра «Мираж Синема» на Большом проспекте было запланировано на декабрь 2020 года, однако работы затянулись. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу сети, окончание реконструкции кинотеатра намечено на середину ноября. Планируется, что уже в декабре 2021 года он примет первых посетителей.

Здание кинотеатра было построено в 1913 году по проекту архитектора Николая Бреева. В советское время в тогда носившем название «Молния» кинотеатре были оборудованы специальные места для людей с пониженным слухом. В свое время кинотеатр стал вторым в Петербурге, а в 2001 году — первым под брендом «Мираж Синема». Сейчас фасад здания охраняет КГИОП.

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