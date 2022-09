Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дедпуле-3». А Райан Рейнольдс рассказывает, как это возможно

Рейнольдс в видео рассказывает, что искал свою душу» и «новую глубину и мотивацию» для своего персонажа, но так и не преуспел в этом.

«У меня ничего нет. Да, просто полностью пусто в голове. Это пугает. Но у нас есть одна идея», — сказал Рейнольдс. Затем на заднем плане прошел Хью Джекман, и Райан Рейнольдс предложил ему снова исполнить роль Росомахи.

Актер согласился на это предложение. А завершается ролик композицией «I Will Always Love You» в исполнении Уитни Хьюстон, а также анонсом выхода «Дедпула-3». Его премьера запланирована на 6 сентября 2024 года.

Во втором ролике, в котором появились оба актера, фанатам франшизы попытались объяснить возвращение Логана. Ведь этот персонаж погибает в одноименном фильме, который вышел еще в 2017 году. Однако понять это вряд ли кто-то сможет, ведь рассказа актеров перебивает песня «Wake me up before you go-go» группы Wham!.