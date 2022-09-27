По сюжету, молодую девушку Эмили неожиданно на год переводят работать в парижское PR-агентство. В первых двух сезонах героиню окружает мир моды и бурных страстей, собственные любовные романы, а еще много проблем, связанных в том числе и с языковым барьером.

В третьем сезоне героине Лили Коллинз предстоит решить, хочет ли она остаться во Франции с Габриэлем — и, возможно, столкнуться с местью обманутой подругой и возлюбленным Камиллы, — или попытаться построить отношения на расстоянии с Альфи, который раньше времени должен вернуться в Лондон.

Главные роли в сериале от создателя «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секса в большом городе» Даррена Стара исполнили Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Бруно Гуэри, Камилль Раза и Уильям Абади.

Старт третьего сезона «Эмили в Париже» назначен на 21 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Первый сезон «Эмили в Париже» вышел еще в октябре 2020 года. Тогда французские зрители раскритиковали создателей шоу за стереотипный образ своей национальности. Помимо классических штампов вроде багетов и видов на Эйфелеву башню, они показали французов ленивыми, непунктуальными и сексистами.