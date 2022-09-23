От «Андора» до «Монстра: Истории Джеффри Дамера»: Что смотреть дома на этой неделе

Спин-офф «Звездных войн» про разведчика Кассиана Андора, история маньяка Джеффри Дамера в версии шоураннера Райана Мерфи, продолжение комедии «Начальная школа „Эбботт“» и ребут «Квантового скачка» — рассказываем про главные сериалы и фильмы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Квантовый скачок» / Quantum Leap, премьера ( NBC)
Перезапуск популярного в 1990-е сериала «Квантовый скачок» о путешественнике во времени Сэмюэле Беккете, который помогал исправить ошибки прошлого, а вот какие и кому он выяснял каждый эпизод, так как механизм работал, мягко говоря, причудливо. В новом проекте ученые исследуют машину времени Беккета, а Бен (Рэймонд Ли), один из персонажей, решает опробовать ее на себе.
С 19 сентября, NBC
Сериал «Перезапуск» / Reboot, премьера (Hulu)
Комедийный сериал от создателя «Американской семейки» Стивена Левитана с Кигэном-Майклом Ки, Рэйчел Блум и Джуди Грир. Актеры-неудачники прославились в нулевых благодаря популярному ситкому. Спустя 20 лет они вновь собираются вместе, чтобы возродить проект, несмотря на то, что не слишком рады видеть друг друга. Вот только их шоу давно морально устарело, поэтому студия нанимает новых прогрессивных сценаристов.
С 20 сентября, Hulu
Сериал «Ева, рожай!», премьера (Start)
Еще один проект Start (помимо «Контейнера») про деторождение и материнство. Преподавательнице танцев Еве — 38 лет, она узнает, что мужчина, которого она любила всю жизнь, женился и стал отцом. Это становится для нее толчком, чтобы самой как можно скорее стать матерью. Но для начала найти подходящего папу будущему ребенку. Главную роль в сериале играет звезда «Кухни» Елена Подкаминская.
С 20 сентября, Start
Сериал «Андор» / Andor, преьмера (Disney+)
Disney продолжает расширять вселенную «Звездных войн». На этот раз — приквелом фильма «Изгой-один ». Главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте проекта также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен будет помогать Андору стать повстанцем. Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». «Андор», не дожидаясь рейтингов, уже продлили на второй сезон.
С 21 сентября, Disney+
Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» / Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, премьера (Netflix)
Любимец шоураннера Райана Мерфи Эван Питерс натренировался играть всякого рода девиантов в «Американской истории ужасов». Неудивительно, что именно ему досталась и роль Джеффри Дамера в новом сериале сценариста и продюсера. Дамер — один из самых известных маньяков-каннибалов в истории США. Его искали с 1980-х, а поймали лишь в 1991 году.
С 21 сентября, Netflix
Сериал «Эта Англия» / This England, премьера (Sky TV)
Художественный сериал о совсем недавнем прошлом. Впрочем, в наше время все достаточно быстро переходит в разряд «Это уже история». Речь в проекте идет о работе тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (Кеннет Брана) во время первой волны коронавируса. Основной сценарист и режиссер «Этой Англии» — Майкл Уинтерботтом («Гол!», «Жадность»), но из-за проблем со здоровьем его заменил на части эпизодов Джулиан Джаррольд, работавший над «Короной».
С 21 сентября, Sky TV
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» / Abbott Elementary, 2 сезон
Продолжение полюбившегося критикам проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»). Последняя, кстати, недавно получила за эту работу «Эмми» (за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале).
С 21 сентября, ABC
Сериал «Капельник», премьера (Premier)
Похожий по синопсису на «Пьяную фирму» Григория Константинопольского сериал жанрово работает не как комедия или даже драмеди, а драма, хотя и с попытками (не самыми удачными) периодически шутить. Врач-интерн Ваня (Денис Прытков) в свитере крупной вязки, как у Данилы Багрова в «Брате», становится «капельником» — помогает состоятельным наркопотребителям прийти в себя, обойтись без вызова скорой и сохранить анонимность. Но участие в нелегальном бизнесе быстро приводит к не самым радужным последствиям.
Уже вышел, Premier
Фильм «Афина» / Athena
На Netflix драма Ромена Гавраса (сына режиссера Коста-Гавраса, автора «Дзеты» и «Осадного положения») попала прямиком с недавнего Венецианского кинофестиваля. Правда, там она выиграла лишь второстепенные призы. Полиция пригорода Афина в Париже убивает юного Идира. Его братья воспринимают трагедию по-разному: один так и продолжает торговать запрещенными веществами, другой пытается добиться правосудия, третий — поднять народный бунт.
С 23 сентября, Netflix
Сериал «Великий Север» / The Great North, 3 сезон (FOX)
Комедийный мультсериал, спродюсированный автором «Закусочной Боба» Лореном Бушаром, рассказывает историю отца-одиночки, воспитывающего троих сыновей и одну дочь на ледяных просторах Аляски. Подробности нового сезона пока не сообщаются, но обещают, что он также будет состоять из 11 эпизодов, как и предыдущий.
С 25 сентября, FOX
Фильм «Огород»
Режиссер Лариса Садилова («Однажды в Трубчевске») продолжает исследовать тему старения и любви в зрелом возрасте. Зоя (Валентина Теличкина) и Валера (Юрий Кутафин) несколько лет подряд отдыхают в одном и том же санатории. Они нравятся друг другу, но боятся что-то менять на излете жизни (обоим героям за 70). В касте картины также звезда артхауса Ольга Лапшина («Жить», «Казнь», «Оторви и выбрось»).
Уже вышел, «Кинопоиск», Wink, Premier
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