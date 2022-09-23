От «Андора» до «Монстра: Истории Джеффри Дамера»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Ева, рожай!», премьера (Start)

Еще один проект Start (помимо «Контейнера») про деторождение и материнство. Преподавательнице танцев Еве — 38 лет, она узнает, что мужчина, которого она любила всю жизнь, женился и стал отцом. Это становится для нее толчком, чтобы самой как можно скорее стать матерью. Но для начала найти подходящего папу будущему ребенку. Главную роль в сериале играет звезда «Кухни» Елена Подкаминская.

С 20 сентября, Start