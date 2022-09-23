Умер режиссер «Вечного зова» Владимир Краснопольский

В возрасте 89 лет умер прославленный советский режиссер Владимир Краснопольский. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. «На 90-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России Владимира Аркадьевича Краснопольского», – говорится на сайте организации.

Владимир Краснопольский родился в 1933 году в Екатеринбурге. В 1954 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Владимир Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телесериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Отец и сын» и другие.