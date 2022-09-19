Юрий Колокольников сыграл Мефистофеля в сериале «Конец света»

Сюжет развернется в районе Чертаново, молодому кассиру супермаркета является Князь Тьмы и называется его отцом. Родитель надеется, что его чадо поможет устроить апокалипсис, но для осуществления планов Всевластному Князю Тьмы придется для начала построить отношения с земными родственниками.

Главные роли в проекте исполнили Юрий Колокольников и Семен Трескунов. Также в сериале сыграли Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова, Светлана Листова, Владимир Маркони, Екатерина Ильина, Николай Шрайбер, Сергей Селин и другие.

Сценаристами проекта выступили Алена Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников при участии автора сериалов Cinemax и HBO Max «Воин», «Банши» и «Изгой» Адама Таргума. Продюсировали «Конец света» Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Режиссером стал Александр Незлобин («Я не шучу»), операторами — Михаил Дементьев («Чики», «Беспринципные») и Михаил Соловьев («Молодой человек», «Родные»). Премьера сериала пройдет на «Кинопоиске» в осеннем сезоне 2022 года.

«Вместе с нашей авторской группой над сценарием работал Адам Таргум, он консультировал по видеосвязи практически круглосуточно, и из-за разницы во времени было такое, что Адам уходил поспать, а через час возвращался, пока сценарная группа готовила ему вопросы и идеи на обсуждение. Но самым сложным в этом проекте было найти исполнителя роли Князя Тьмы. Кого мы только не пробовали! Наверное, у нас на пробах побывали все российские актёры в возрасте от 30 до 50 лет. В итоге наш выбор пал на Юру Колокольникова. Его героя мы отправили в Чертаново, чтобы столкнуть обыкновенных людей и их быт с таким необыкновенным, всевластным персонажем! Именно отношения с ними — основа сериала, причем для обоих главных героев. Тут целый спектр эмоций с отцом, с матерью и с любимой девушкой», — рассказал шоураннер Дмитрий Нелидов.