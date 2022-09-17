Умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе — Игорь Масленников

В возрасте 90 лет скончался советский и российский режиссер, сценарист Игорь Масленников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на союз кинематографистов РФ. «Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», - сказал собеседник агентства. По его словам похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.

Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде в 1931 году, вскоре его семья переехала в Колпино Ленинградской области. В 1954 году режиссер окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В 1967 году он окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм». В кино Игорь Масленников дебютировал картиной «Личная жизнь Кузяева Валентина». Наибольшую популярность режиссеру принесла серия фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня». Последний его фильм по пьесе Александра Островского «Свои люди сочтемся» вышел в 2009 году.