СМИ: режиссер «Игры в кальмара» собирается пригласить в новый сезон Леонардо Ди Каприо

Дон Хек уточнил, что во втором сезоне не будет известных актеров, а действия будут происходить в Южной Корее. Однако в третьем сезоне создатели проекта не исключают появления какой-нибудь голливудской звезды. К примеру, Леонардо Ди Каприо, который является большим фанатом «Игры в кальмара».

Какая роль — эпизодическая, полноценная или же камео — достанется актеру, корейский режиссер не раскрыл. Съемки второго сезона начнутся в 2023 году, объявил Дон Хек.

«Несмотря на большое количество новостей об "Игре в кальмара" и выигранных наград, более важен и радостен для меня тот факт, что корейский контент доходит до широкой аудитории и пользуется любовью людей по всему миру. Я надеюсь, что будет выходить еще больше корейского контента наподобие второго и третьего сезонов "Игры в кальмара", чтобы еще больше блестящих режиссеров, актеров и актрис получили возможности встретиться с мировой аудиторией», — сказал Дон Хек.