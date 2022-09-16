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СМИ: режиссер «Игры в кальмара» собирается пригласить в новый сезон Леонардо Ди Каприо

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Режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек хочет пригласить Леонардо Ди Каприо сняться в новом сезоне сериала. Продолжение нашумевшего шоу планируют выпустить в 2024 году, передает Variety.

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"/Кинопоиск

Дон Хек уточнил, что во втором сезоне не будет известных актеров, а действия будут происходить в Южной Корее. Однако в третьем сезоне создатели проекта не исключают появления какой-нибудь голливудской звезды. К примеру, Леонардо Ди Каприо, который является большим фанатом «Игры в кальмара».

Какая роль — эпизодическая, полноценная или же камео — достанется актеру, корейский режиссер не раскрыл. Съемки второго сезона начнутся в 2023 году, объявил Дон Хек.

«Несмотря на большое количество новостей об "Игре в кальмара" и выигранных наград, более важен и радостен для меня тот факт, что корейский контент доходит до широкой аудитории и пользуется любовью людей по всему миру. Я надеюсь, что будет выходить еще больше корейского контента наподобие второго и третьего сезонов "Игры в кальмара", чтобы еще больше блестящих режиссеров, актеров и актрис получили возможности встретиться с мировой аудиторией», — сказал Дон Хек.

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