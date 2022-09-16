От «Рассказа служанки» до маппет-шоу «Горемыки»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Горемыки», премьера (Premier)

По-хорошему дикое сатирическое шоу для взрослых, главные роли в котором играют не актеры, а куклы. Впрочем, маппеты соседствуют и с людьми (и не только — еще со страдающим от запоев котом с лицом режиссера «Дурака» Юрия Быкова), а потому постоянно попадают в абсурдные ситуации. В проекте множество «пасхалок», так что отдельный квест тут считать все зашифрованные отсылки. Режиссером стал Никита Тамаров, а производством занималась студия Zebra Hero Films, с которой он обычно сотрудничает, известная по шоу «Миллионер из Балашихи», «Последний рейв» и «Хроники параноика».

C 16 сентября, Premier, «2х2»