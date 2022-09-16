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Кино и сериалы

От «Рассказа служанки» до маппет-шоу «Горемыки»: Что смотреть дома на этой неделе

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Предпоследний сезон феминистской антиутопии «Рассказ служанки», по-хорошему дикое сатирическое маппет-шоу для взрослых «Горемыки» и новая экранизация романов Рейчел Мид «Академия вампиров» (на этот раз без Данилы Козловского) — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Netflix

Сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» / Cyberpunk: Edgerunners, премьера (Netflix)

Аниме-сериал основан на видеоигре «Cyberpunk 2077». В мегаполисе будущего Найт-Сити все хотят стать немного киборгами и одержимы биомодификациями тела. Дэвид, пережив трагедию, также соглашается на вмешательство в свой организм, а после апгрейда записывается в наемники — бегущие по краю. Созданием проекта занималась студия Trigger, а музыку к нему написал Акира Ямаока, известный по «Silent Hill».

С 13 сентября, Netflix

Hulu, more.tv

Сериал «Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 5 сезон (Hulu)

Главной интригой нового сезона феминистской антиутопии, основанной на одноименном романе Маргарет Этвуд, было то, станет ли он последним. Спойлер: нет. Платформа Hulu сообщила, что время прощания с бывшей служанкой Джун (Элизабет Мосс), узнавшей каково это быть живым инкубатором в патриархальном обществе, будет в шестом сезоне. А в этом она продолжит разыскивать свою дочь Ханну и противостоять овдовевшей Серене (Ивонн Страховски).

С 14 сентября, Hulu, more.tv

«Планета Информ»

Фильм «Аннет» / Annette

Драматический мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр (по мотивам песен группы Sparks) теперь появился и в подписках нескольких онлайн-кинотеатров (раньше он был эксклюзивом только одной из платформ). Напомним, в прошлом году фильм получил на Каннском фестивале награды за лучшую режиссуру и работу композитора. Это история стендап-комика, который вместе с маленькой дочерью переживает смерть жены — оперной певицы. Все совпадения с реальной жизнью Леоса Каракса (как и обычно у него) случайны и не случайны.

Уже вышел, «Кинопоиск», Окко, Premier, Wink, «Иви»

FX

Сериал «Атланта» / Atlanta, 4 сезон (FX)

Между вторым и третьем сезоном комедия про кузенов, покоряющих рэп-сцену Атланты, взяла внушительную паузу в четыре года. Но с четвертым не стала томить зрителей — он выходит спустя всего полгода после релиза третьего. Напомним, это история про Эрна (Дональд Гловер, в том числе он и шоураннер сериала вместе с Хиро Мураем), работающего менеджером своего двоюродного брата Альфреда (Брайан Тайри Генри). Тот пытается писать рэп под именем Paper boi и даже добивается какого-то успеха вроде гастролей в Европе. В новом сезоне они вернутся в родную Атланту.

С 15 сентября, FX

Peacock

Сериал «Академия вампиров» / Vampire Academy, премьера (Peacock)

Новая экранизация романов Рейчел Мид — по ним же сняли «Академию вампиров» с Данилой Козловским и Зои Дойч. Это история дружбы наследницы аристократической семьи Лизы Драгомир (Даниэла Нивз) и Роуз (Сиси Стрингер) — обе девушки выпускаются из элитной вампирской школы. Кстати, шоураннеры сериала Джули Плек и Маргарит МакИнтайр тоже давно дружат в реальной жизни.

С 15 сентября, Peacock

Start

Сериал «Френдзона», премьера (Start)

Драмеди-сериал об отношениях победил на фестивале Realist Web Fest. Студент психфака МГУ Кирилл признается в любви девушке Соне, но та считает, что они могут быть только друзьями. Расстроенный юноша решает использовать личную трагедию в учебных целях: он пишет курсовую про френдзону. За режиссуру первой и последней (из всего восьми) серий отвечали Федор и Никита Кравчуки — сыновья режиссера «Викинга» Андрея Кравчука.

С 15 сентября, Start

Netflix

Фильм «Отомсти за меня» / Do Revenge

Старшеклассницы Дрея (Камила Мендес из «Ривердэйла») и Элеанор (Майя Хоук из «Очень странных дел») придумывают как отомстить обидчикам так, чтобы их никто не заподозрил в содеянном. Каждая из них берется разобраться с проблемами другой: топлес-видео Дреи выложил в сеть ее экс-бойфренд, а Элеанор травят из-за якобы принуждения к поцелую девушки. Сняла комедию Дженн Робинсон («Личная жизнь»).

С 16 сентября, Netflix

Premier, «2х2»

Сериал «Горемыки», премьера (Premier)

По-хорошему дикое сатирическое шоу для взрослых, главные роли в котором играют не актеры, а куклы. Впрочем, маппеты соседствуют и с людьми (и не только — еще со страдающим от запоев котом с лицом режиссера «Дурака» Юрия Быкова), а потому постоянно попадают в абсурдные ситуации. В проекте множество «пасхалок», так что отдельный квест тут считать все зашифрованные отсылки. Режиссером стал Никита Тамаров, а производством занималась студия Zebra Hero Films, с которой он обычно сотрудничает, известная по шоу «Миллионер из Балашихи», «Последний рейв» и «Хроники параноика».

C 16 сентября, Premier, «2х2»

Amazon Prime Video

Фильм «Сознавайтесь, Флетч» / Confess, Fletch

Комедийный детектив с Джоном Хэммом снял оператор Сэм Леви («Милая Френсис», «Леди Берд»), а срежиссировал Грег Моттола («SuperПерцы»). Это история про журналиста Флетча, который становится подозреваемым в убийстве. Чтобы не попасть за решетку, он пытается найти настоящего виновника. В касте проекта также Кайл МакЛоклен и Марша Гей Харден.

С 16 сентября, Amazon Prime Video

HBO

Сериал «Лос Страшилкас» / Los Espookys, 2 сезон (HBO)

Мексиканский комедийный сериал про фейковые ужасы, которые создает группа друзей-любителей хорроров. Во втором сезоне обещают множество звездных камео. Так, в проекте появятся номинантка на «Оскар» Ялица Апарисио («Рома»), Изабелла Росселлини («Синий бархат») и певица Ким Петрас.

С 17 сентября, HBO, «Амедиатека»

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Рубрика:
Кинофичер

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