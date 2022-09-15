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Sony показал первый трейлер байопика про Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody»

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Sony опубликовал первый трейлер байопик Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody» («Я хочу танцевать с кем‑нибудь»). Мировая премьера намечена на 21 декабря.

В фильме покажут историю жизни Хьюстон: от первых выступлений до превращения в легендарную поп-звезду и падения с музыкального олимпа, к которому привели депрессия и проблемы с наркотиками.

Главные роли в байопике исполнили Наоми Аки («Леди Макбет») и Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»). Режиссером картины выступила Стелла Меги, снявшая мелодраму «Фотография», а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в одной из гостиниц Лос-Анджелеса в возрасте 48 лет. По официальной версии она скончалась от болезни сердца. За свою музыкальную карьеру она получила семь премий «Грэмми», 26 номинаций, а также продала более 200 млн пластинок по всему миру.

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