Продюсеры, прокатчики и кинотеатры России могут лишиться субсидий за «антипатриотические действия»

Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» внесли ряд депутатом Госдумы, в числе которых лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Авторы документа считают недопустимым, когда «продюсеры, прокатчики или демонстраторы кино, получающие полное или частичное государственное финансирование на развитие своих проектов, а именно деньги российских налогоплательщиков, при этом публично и массово пропагандируют свои антипатриотические действия, осуждают действия государственной власти и не поддерживают мирное население Донбасса».

Согласно поправкам, государственный контракт на финансирование кинопродукта с продюсером, прокатчиком или кинотеатром не будет заключен в случае, если хотя бы один из них — либо хотя бы одно лицо, входящее в штатный или нештатный творческий состав организации кинематографии — были привлечены к административному наказанию за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ, или призывы к введению санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц.

«Мы убеждены, что государственное телевещание должно базироваться на гуманитарных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностях российского общества, а также на конституционных принципах законности, справедливости, уважения и равенства человека и гражданина. Тем более в настоящее время имеется запрос российского общества на проведение патриотической политики, выстроенной на идеологии поддержки российского народа и Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.