Вышел первый полноценный трейлер сериала «Шантарам» с Чарли Ханнэмем в главной роли

По сюжету австралиец Лин Форд, приговоренный к тюремному сроку, сбегает из-под стражи и отправляется в Индию, чтобы начать новую жизнь на свободе. Однако он оказывается под угрозой, когда встречает и влюбляется в загадочную женщину.

Новый сериал основан на одноименном полу-автобиографическом романе Грегори Дэвида Робертса. Над проектом работали сценаристы Стив Лайтфут («В ее глазах») и Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски», «Топ Ган: Мэверик»). В качестве режиссера выступил Джастин Курцел («Снежный город»).

Главные роил в сериале исполнили Чарли Ханнэм («Сыны Анархии»), Антония Деспла («Французский вестник»), Электра Килби («Рассказы из Петли»), Александр Сиддиг («Царство небесное»), Дэвид Филд («Пальцы веером») и другие. Премьера первых трех из 12 эпизодов шоу состоится на сервисе Apple TV+ 14 октября.