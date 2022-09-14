Вышел тизер мини-сериала «Плейлист» об истории создания Spotify

В центре мини-сериала «Плейлист» — молодой интернет-предприниматель Даниэле Эке. «В этом вымышленном рассказе шведский технический предприниматель и его партнеры намеревались произвести революцию в музыкальной индустрии с помощью легальной потоковой платформы», — отмечают в Netflix.

За основу сценария сериала была взяла книга «Spotify Untold» Свена Карлссона и Йонаса Лейонхуфвуда. Главные роли в проекте исполнили шведский актер Эдвин Эндре, который сыграл Даниэля Эка, Ульф Стенберг, Гизем Эрдоган, Юэль Люцов, Кристиан Хильборг, Дженис Камия Кавандер, Ханна Арден, София Каремир и Элла Раппич.

Сериал «Плейлист» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 13 октября.

Шведский интернет-сервис потокового аудио Spotify был придуман друзьями и интернет-бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном в 2006 году в Стокгольме. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании. Более 70% прослушиваний музыки в Spotify происходит через плейлисты, а не исполнителей. В России Spotify стал доступен летом 2020 года, однако в марте 2022-го сервис полностью приостановил свою деятельность в стране.