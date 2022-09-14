Сюжет фильма «Спенсер» сконцентрирован вокруг трех рождественских дней, в которые принцесса Диана решила разорвать свои отношения с королевской семьей. Ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам. Злые языки судачат о романе Чарльза на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир.

«Эти роковые три дня под постоянным наблюдением виндзорских придворных, в ловушке неудачного брака, вынужденная делать вид, что все в порядке, когда на деле ее терзает душевная и физическая боль — стали необратимым временем в жизни Принцессы. В жизни, которая была далека от сказки», — рассказали «Собака.ru» в компании «Белые ночи», которая выступает в качестве дистрибьютора филма.

Мировая премьера фильма «Спенсер» состоялась в 2021 году на Венецианском кинофестивале. Картина также стала участником других международных киносмотров, в том числе в Торонто и Лондоне.

Сценарий фильма написан создателем «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Композитором картины выступил Джонатан Ричард Гай Гринвуд — британский музыкант, соло-гитарист группы Radiohead, постоянный композитор Пола Томаса Андерсона и Линн Рэмси. Главне роли в фильме исполнили Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Шон Харрис и Салли Хокинс.

Фильм «Спенсер» выйдет в повторный российский прокат с 15 сентября 2022 года.

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