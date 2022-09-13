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Кино и сериалы

Вышел первый трейлер фильма «Вавилон» оскароносного Дэмьена Шазелла

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Студия Paramount опубликовала первый трейлер нового фильма «Вавилон». Режиссером стал оскароносный Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Лэнд», «Одержимость»). Релиз картины запланирован на 25 декабря.

В фильме расскажут историю нескольких актеров киноиндустрии 1920-х годов. Они вынуждены адаптироваться под реалии звукового кинематографа и начать борьбу за то, чтоб остаться на вершине славы. Но, помимо этого, в фильме покажут дух того периода, полного вечеринок, скандалов и криминальных дел.

Главные роли в ленте исполнили Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайр, Кэтрин Уотерстон, Джин Смарт, Диего Калва, Макс Мингелла, Джован Адепо, Ли Цзюнь Ли, Самара Уивинг, Оливия Уайлд, Спайк Джонз, Фли и другие. Релиз «Вавилона» в США запланирован на 25 декабря.

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