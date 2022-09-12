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Варвара Шмыкова и Александр Паль сыграли в дебютном фильме «Қаш» Айсултана Сеитова — клипмейкера Ивана Дорна и Joji

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Айсултан Сеитов (это он снимал клипы для Ивана Дорна и Joji!) готовится выпустить свой дебютный полнометражный фильм. Главную роль в картине о коллективизации и голоде 1930-х исполнил Еркебулан Дайыров, также в фильме снялись Варвара Шмыкова и Александр Паль.

Сюжет фильма «Қаш» («Беги») рассказывает о периоде колонизации Казахстана 1930-х годов. Главный герой, могильщик Исатай (Еркебулан Дайыров) встает перед сложным выбором, от которого будет зависеть судьба всего аула. Роли в картине также исполнили актеры Ондасын Бесикбасов, Исбек Абильмажинов, Толганай Талгат, Александр Паль и Варвара Шмыкова. Оператором-постановщиком выступил Азамат Дулатов.

1 декабря фильм «Қаш» выйдет в прокат в Казахстане. Также ленту можно будет увидеть и в других странах: точный список и даты премьер будут объявлены позже.

За плечами выпускника Нью-Йоркской академии кино Айсултана Сеитова короткометражный фильм «Шакал», документальная лента «Charisma» и более 20 работ в качестве клипмейкера. Он снимал музыкальные видео для Ивана Дорна (Collaba, OTD, Afrika), Скриптонита и T-Fest («Ламбада», «Улети»), Noize MC и Монеточки («Чайлдфри»), 21 Savage и J. Cole (A lot), Offset (Red Room), Joji (Run), Масло черного тмина (kensshi, «Неведомый мир», «Так за кого же болеть на этой земле и кого любить?», ayaz) и других.

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Александр Паль, Варвара Шмыкова

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