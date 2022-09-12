Сюжет фильма «Қаш» («Беги») рассказывает о периоде колонизации Казахстана 1930-х годов. Главный герой, могильщик Исатай (Еркебулан Дайыров) встает перед сложным выбором, от которого будет зависеть судьба всего аула. Роли в картине также исполнили актеры Ондасын Бесикбасов, Исбек Абильмажинов, Толганай Талгат, Александр Паль и Варвара Шмыкова. Оператором-постановщиком выступил Азамат Дулатов.

1 декабря фильм «Қаш» выйдет в прокат в Казахстане. Также ленту можно будет увидеть и в других странах: точный список и даты премьер будут объявлены позже.