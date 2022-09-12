«Девяносто четыре года назад Уолт Дисней создал мышь, которая станет одним из самых любимых персонажей в мире. Мы рады, что мир увидит Микки-Мауса таким, каким они его никогда раньше не видели. Наша отмеченная наградами команда кинематографистов запечатлела многолетнее путешествие Микки и напомнила нам, почему он оказал на нас такое влияние», — говорит вице-президент Disney Original Documentary Марджон Джавади.

Мультипликационный персонаж Микки Маус является одним из символов The Walt Disney Company и американской поп-культуры в целом. Антропоморфный мышонок был придуман американским аниматором Абом Айвексом и Уолтом Диснеем в 1927 году в качестве замены кролику Освальду, права на которого Уолт потерял из-за недостаточной осмотрительности.

Днем рождения Микки Мауса считается 18 ноября 1928 года — в этот день был впервые показан мультфильм «Пароходик Вилли». До 1947 года Дисней лично озвучивал персонажа, однако из-за хронического кашля был вынужден передать свои обязанности аниматору и актеру Джимми Макдональду. С 1977 по 2009 Микки Мауса озвучивал Уэйн Оллвайн.

Фильм «Микки: История одного мышонка» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в день рождения знаменитой мыши — 18 ноября 2022 года.