Disney выпустит фильм о своем главном персонаже — Микки Маусе. Создатели документального проекта обещают: мир увидит мышонка «таким, каким он его никогда видел».
Трейлер начинается с архивных кадров 1954 года, на которых запечатлен художник-мультипликатор и основатель Walt Disney Productions, позже ставшей мультимедийной империей The Walt Disney Company, Уолт Дисней. Он рассказывает разные истории и подытоживает: «Запомните одну вещь: все началось с мыши». После его напутствия на экране появляются кадры из первого мультфильма с участием Микки Мауса «Пароходик Вилли» и других знаковых «мышиных» проектов Disney.
«Девяносто четыре года назад Уолт Дисней создал мышь, которая станет одним из самых любимых персонажей в мире. Мы рады, что мир увидит Микки-Мауса таким, каким они его никогда раньше не видели. Наша отмеченная наградами команда кинематографистов запечатлела многолетнее путешествие Микки и напомнила нам, почему он оказал на нас такое влияние», — говорит вице-президент Disney Original Documentary Марджон Джавади.
Мультипликационный персонаж Микки Маус является одним из символов The Walt Disney Company и американской поп-культуры в целом. Антропоморфный мышонок был придуман американским аниматором Абом Айвексом и Уолтом Диснеем в 1927 году в качестве замены кролику Освальду, права на которого Уолт потерял из-за недостаточной осмотрительности.
Днем рождения Микки Мауса считается 18 ноября 1928 года — в этот день был впервые показан мультфильм «Пароходик Вилли». До 1947 года Дисней лично озвучивал персонажа, однако из-за хронического кашля был вынужден передать свои обязанности аниматору и актеру Джимми Макдональду. С 1977 по 2009 Микки Мауса озвучивал Уэйн Оллвайн.
Фильм «Микки: История одного мышонка» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в день рождения знаменитой мыши — 18 ноября 2022 года.
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