В сети появился трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы»

Официальный канал Universal Pictures опубликовал двухминутный трейлер будущего фильма Стивена Спилберга «Фабельманы». В ролике показана жизнь маленького мальчика Сэмми, которому родители дарят камеру, и он снимает столкновение игрушечных поезда с домом. С этого момента его жизнь станет неразрывно связана с кинематографом, а сам он станет режиссером.

Главные роли в фильме исполнят Мишель Уильямс, Пол Дано, Гэбриел ЛаБелль, Сет Роген и другие.Также эта картина станет первой совместной работой Спилберга и Линча.

Фильм будет делать упор на некоторые событиях из детства самого режиссера, прототипами персонажей стали его реальные родственники: образ Уилльямс основан на матери режиссера, Дано и Рогена — отца и дяди.

Премьера намечена на 23 ноября.