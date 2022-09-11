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Кино и сериалы

В сети появился трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы»

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Вышел трейлер новой картины Стивена Спилберга — отчасти автобиографичного фильма — «Фабельманы». Главный герой — человек по имени Сэмми, который любит кино и увлекается его тонкостями.

Официальный канал Universal Pictures опубликовал двухминутный трейлер будущего фильма Стивена Спилберга «Фабельманы». В ролике показана жизнь маленького мальчика Сэмми, которому родители дарят камеру, и он снимает столкновение игрушечных поезда с домом. С этого момента его жизнь станет неразрывно связана с кинематографом, а сам он станет режиссером.

Главные роли в фильме исполнят Мишель Уильямс, Пол Дано, Гэбриел ЛаБелль, Сет Роген и другие.Также эта картина станет первой совместной работой Спилберга и Линча.

Фильм будет делать упор на некоторые событиях из детства самого режиссера, прототипами персонажей стали его реальные родственники: образ Уилльямс основан на матери режиссера, Дано и Рогена — отца и дяди.

Премьера намечена на 23 ноября.

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