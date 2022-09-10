Disney показал трейлер киноадаптации «Русалочки» и анонсировал сиквел «Головоломки». Рассказываем о будущих новинках кинокомпании

Disney на выставке в Калифорнии анонсировал сразу несколько будущих проектов и показал первый трейлер ремейка «Русалочки». В главных ролях — актриса и певица Холли Бейли, а также Хавьер Бардем — он сыграет Царя Тритона. Мелисса Маккарти исполнит роль Урсулы, а Джоне Хауэр-Кингу досталась роль принца. Премьера мюзикла запланирована на май 2023 года.

Актриса, которая озвучивала персонажа «Головоломки», Эми Полер рассказала, что мультфильм про человеческие эмоции ожидает продолжение. Сиквел будет посвящен повзрослевшей Райли и новым эмоциям в ее голове. Премьера назначена на июнь 2024 года.

Зрителей ожидает новая картина от Pixar — «Элементаль». Мультфильм расскажет об оживших стихиях — огне и воде. Герои не могут прикоснуться друг к другу — мультфильм станет красивой и нежной любовной историей. Премьера — 16 июня 2023 года.

Спустя 18 лет после показа последней части саги «Король лев» выходит приквел, который посвящен жизни отца Симбы — льва Муфасы. «Муфаса» станет игровым фильмом с животными, сделанными на компьютере — как уже было с ремейком «Короля льва». Зрители смогут увидеть премьеру в 2024 году.

Еще одно продолжение ожидает фильм «Зачарованная». В сиквеле Жизель 15 лет спустя переезжает жить в пригород, а еще обретает неприятельницу — местную домохозяйку по имени Мальвина Монро. Чтобы снова превратить свою жизнь в сказку, Жизель прибегает к волшебству, и последствия не заставляют себя долго ждать. Фильм выйдет 24 ноября на Disney+.

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